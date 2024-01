"Si pesabas dos kilos de más, Guardiola no te dejaba entrenar"

Pep Guardiola deja huella en todos y cada uno de los jugadores que dirige. También en Gaël Clichy. El lateral francés tuvo al de Santpedor como entrenador en el Manchester City y todavía lo recuerda como una experiencia increíble. Mucho aprendizaje, pero sobre todo mucha exigencia para cuidar hasta el más mínimo detalle.

En declaraciones a 'The Coaches Voice', el galo indicó que "estoy agradecido por lo que aprendí bajo su batuta, pero me hubiera gustado que hubiera sido más de una temporada. Encendió una chispa en mi forma de ver el fútbol y me hizo querer aprender aún más. Ahora, cuando veo fútbol, no puedo distanciarme de lo que he visto y de lo que aprendí de Pep. Todo eso, en una palabra, sería: detalles".

Detalles y exigencia máxima. "Primero, su regla de los dos kilos. Si pesabas dos kilos más de lo que él consideraba tu peso máximo, no entrenabas. Vi jugadores que no entrenaron durante dos semanas". Clichy también recuerda cómo delegaba Pep y qué importancia le daba su staff a la alimentación para tener el rendimiento óptimo.

"Se fijan en quién llegó primero al desayuno y qué comió. No te van a decir que comas diferente, pero si no comes bien eso les dice que no tienes la mentalidad adecuada para rendir en su equipo. Se fijan en quién ha rendido en cuanto a correr, quién ha rendido en cuanto a perder el balón. Se fijan en todos y cada uno de los apartados, y quieren que todo el mundo esté implicado", precisó el galo.

Además de Pep Guardiola, Gael Clichy tuvo la suerte ser entrenador por otros grandes técnicos como Manuel Pellegrini o Roberto Mancini en su época en el Manchester City. Antes, tuvo en el Arsenal a Arsene Wenger. No está mal.