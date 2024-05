La Policía Nacional se ve obligada a alertar: si recibes una llamada y te dicen estas palabras, cuelga rápido

Las llamadas fraudulentas son un sistema que utilizan los ciberdelincuentes o hackers para robar nuestros datos personales con el objetivo de poder realizar diferentes acciones u operaciones en nuestro nombre, como por ejemplo, acceder a nuestras cuentas bancarias.

Y es que los estafadores no descansan y aprovechan cualquier momento para intentar robar tus datos y, por consiguiente, tu dinero. Es por esto que desde la Policía Nacional han alertado sobre ciertas llamadas telefónicas.

Se produce una llamada, pero esta no proviene de un número oculto o desconocido, sino que es el número de nuestra entidad bancaria. Entonces una voz dirá algo parecido a ""Te llamo de tu entidad bancaria. Por motivos de seguridad, no verbalices tu clave. Márcala en el teclado". Y es entonces cuando tienes que colgar inmediatamente.

¿Qué pasa si marcas tu clave? Los ciberdelincuentes se habrán hecho con ella. Esto es posible, ya que son capaces de identificar los números en función del tono de cada uno de ellos.

"Te acaban de estafar con una nueva modalidad de spoofing. ¿Cómo? Uno: te llaman de tu banco y compruebas que el número efectivamente coincide, pero no. No son ellos. Lo han suplantado para que no lo detectes", dice la Policía.

"Dos. Te piden que teclees la clave de acceso a tu banca online. Tres: si lo haces, captarán las pulsaciones en tu terminal y se harán con tus claves", añaden los agentes. Es por esto que es importante recalcar que cualquier trámite relacionado con las cuentas bancarias es mejor acudir presencialmente o asegurarnos de que realmente hablamos con nuestro banco.