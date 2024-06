Mikel Merino se pronuncia sobre el interés del Barça

Mikel Merino es uno de los nombres que tiene sobre la mesa la dirección deportiva del FC Barcelona para reforzarse de cara a la próxima temporada en la posición de pivote. El centrocampista de la Real Sociedad está concentrado con la Selección española antes de debutar en la Eurocopa 2024, pero no hace oídos sordos a los rumores que le sitúan en la capital catalana.

"Desde el primer momento que puso el pie en un equipo profesional, siempre he dicho que cualquier rumor o vinculación que haya mía con otro equipo, me lo tomo como algo positivo al club en el que estoy. Habla muy bien de que haya interés, que esté haciendo bien las cosas, que estoy jugando a un buen nivel. Que suene, significa que la Real está haciendo bien las cosas, es bueno para el club, para el volumen de crecimiento de la Real Sociedad", arrancó Merino en su primera respuesta al respecto de su vinculación con el Barça.

Ahora bien, el 'txuri-urdin' trató de rebajar un tono asegurando que en su mente tan solo hay espacio, por el momento, para la Selección español y la Eurocopa. "La importancia que le damos desde dentro a este tipo de noticias es cero. Tratamos de representar a la Selección de la mejor manera posible. Tenemos la oportunidad única en la carrera de un futbolista, como es ganar una Eurocopa. Cualquier cosa que sea salir de esa mentalidad creo que, no una falta de respeto, pero sí una pérdida de concentración de nuestro objetivo principal", añadió.

Sin embargo, en una repregunta durante la rueda de prensa sobre si son ciertos los rumores y si el Barça ha contactado con él, Mikel no lo desmintió, pero tampoco lo negó en rotundo. "Si tengo algo claro es que, a lo largo de mi carrera, todo este tipo de informaciones, dejo que lo gestione mi representante. No me gusta escuchar este tipo de cosas, a no ser que sean de verdad, serias y en última instancia. Mis representantes me respetan mucho y, en un momento como es el de la Selección, hasta que no haya algo definitivo, no tendré noticias. Todo lo que leo en las redes sociales o lo que comunican mis compañeros, que son los que más me vacilan, se queda ahí", concluyó.