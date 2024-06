Nico Williams espera por ahora al Barça

Nico Williams era uno de los grandes objetivos para el próximo proyecto deportivo. El Barça tiene muy claro que el equipo podría dar un salto competitivo si logra firmar a un extremo diferencial que pueda jugar por la banda izquierda y el joven del Athletic era uno de los elegidos. Por edad, experiencia en la Liga y en el fútbol internacional y porque el precio estaba cerrado a través de una cláusula de rescisión de algo más de 50 millones de euros. Nico Williams abriría las puertas a fichar y es probable que si la operación no se puede dar continúe en el Athletic otro año rechazando otras propuestas en Inglaterra y Francia.

La idea de Nico Williams es apurar sus opciones con el Barça, aunque entiende que la situación económica del club blaugrana no invita a la esperanza. Se está trabajando muy duro para llegar a la famosa regla del uno a uno, pero una operación como la suya haría que el Barça necesitase una gran venta para poder abordarla. No es solo el precio del traspaso sino que Nico tiene un salario importante en el Athletic tras su última renovación y no sería nada fácil encajarla.

Por ahora, el Barça no ha dado un paso adelante ni con el entorno de Nico ni con el Athletic. El futbolista sabe que hay interés pero no ha habido propuesta formal alguna y es probable que no la haya durante el verano aunque el jugador esperará acontecimientos. Por ahora está centrado en la Eurocopa y su futuro ya se dirimirá a partir de julio. El club blaugrana sabe que estaría dispuesto a dar el salto al Camp Nou pero no se ha ido más allá.

Con el Athletic poco habría que hablar, ya que el conjunto vasco no negocia. Si Nico Williams se va será a través del pago íntegro de la cláusula de rescisión. Eso sí, los vascos preferirían que el caso estallara lo antes posible por su deben hacer una planificación distinta de cara al próximo curso. Por ahora, hay calma con el jugador.

Nico Williams ha tenido acercamientos de clubs como el Aston Villa e, incluso, el PSG meditó su fichaje el año pasado pero el jugador decidió seguir en el Athletic. Ahora hay varios clubs de la Premier que han preguntado y si realiza una buena Eurocopa podría recibir ofertas astronómicas, pero a Nico le gustaría seguir en España y parece que el Barça es su única oportunidad tras el fichaje de Mbappé por el Madrid.