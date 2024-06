Pau Cubarsí 'siembra el pánico' en Córdoba

La no convocatoria de Pau Cubarsí para la Eurocopa abrió la caja de los truenos. ¿Podría reforzar al Barça Atlètic en el play-off de ascenso a Segunda División? Por edad y normativa no habría ningún problema. De hecho, el central jugó 9 partidos con Rafa Márquez procedente del Juvenil A antes de dar un salto meteórico al primer equipo azulgrana. De su última actuación con el filial ya ha llovido, fueron apenas 5 minutos el pasado 17 de diciembre en el Estadi Johan Cruyff frente a la Ponferradina (1-1).

Márquez, en la rueda de prensa posterior a la contundente victoria sobre el Ibiza (5-3) que clasificó a los azulgranas para la final del play-off, no abrió la puerta, pero tampoco la cerró: "No es algo que dependa de mí, sino del club. Si está, bien, y si no, también".

Pendiente de los Juegos Olímpicos

Lo cierto es que es una posibilidad que quedó diluida por el hecho de que el futbolista ya se encuentra de vacaciones, y así continúa a día de hoy. Y porque aunque no es oficial, en el Barça 'se temen' que Pau Cubarsí será convocado para los Juegos Olímpicos de París, con lo que su tiempo de descanso es ahora. Después, tendrá que 'reengancharse' a la dinámica del primer equipo blaugrana.

Además, esta misma semana ya regresa Mika Faye de su concentración con la selección absoluta de Senegal, por lo que la posición está cubierta con futbolistas en los que confía plenamente el técnico mexicano.

Revuelo y debate

No ha sido 'impedimento' para que, a través de las redes sociales, se especulara con una posible presencia de Cubarsí en el play-off y que incluso desde Córdoba se levantaran voces en contra de las teóricas 'ventajas' que cuentan los filiales. Como suele ocurrir cuando el Barça Atlètic se está jugando un ascenso, también se ha reavivado el debate sobre si sería más conveniente que se jugara una Liga de filiales y no estar disputando la Primera RFEF.

El Barça Atlètic recorre su camino ajeno a todo lo que le pueda distraer del objetivo y con la conciencia tranquila de haber hecho una excepcional temporada habiendo superado multitud de inconvenientes, entre ellos la llamada 'masiva' de jugadores para el primer equipo, un inconveniente que ha tenido el filial, pero que en muchos casos, no se valora como es debido.