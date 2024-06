¡Oficial! Nadal y Alcaraz jugarán juntos en París... y Badosa renuncia a los JJOO

Si no hay cambios de última hora, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz serán la cabeza de cartel del tenis español y pareja de dobles en los Juegos Olímpicos de París. Así lo ha confirmado en un acto celebrado en el Real Club Tenis de Barcelona el capitán del equipo masculino, David Ferrer, que se ha mostrado muy ilusionado con la cita olímpica.

El manacorí y el murciano pondrán toda su experiencia en la arcilla de Roland Garros y completarán un equipo en el que también estarán Alejandro Davidovich, Pablo Carreño y Marcel Granollers, número 1 del mundo en el dobles. Nadal y Alcaraz formarán la primera pareja, y la segunda quedará por confirmar, aunque todo apunta a que será Davidovich quién esté al lado de Granollers. El próximo 4 de julio se confirmará el equipo definitivo aprovechando el torneo de Wimbledon.

Mucha ilusión

"Estoy muy ilusionado, me enorgullece formar parte de esto. Estoy con muchas ganas y ojalá se pueda dar. No me puedo quejar del equipazo que tengo. Me encantaría que hubiera más de una medalla, pero veremos. Tengo plena confianza en que haya buenos resultados", indicó David Ferrer.

De esta forma, tanto Pablo Carreño como Rafael Nadal aprovecharán su ranking protegido para estar en unos Juegos Olímpicos que ilusionan y mucho al tenis español, por ser en la arcilla de París y el momento, logrando que Alcaraz y Nadal puedan, si no hay incovenientes, competir juntos.

Los capitanes Anabel Medina y David Ferrer, en el acto en el RCT de Barcelona / Javi Ferrándiz

"El tenis español tiene buena salud, la Federación está invirtiendo para que nuestros jugadores crezcan. Somos la envidia del mundo, están alucinados. Confiamos en el mes y pico que tiene Rafa para ponerse a punto y creemos que será candidato. Vamos a vivir con una ilusión tremenda estos Juegos Olímpicos. Podemos tener de dos a tres medallas", declaró el presidente de la Federación Española de Tenis, Miguel Díaz.

Paula Badosa renuncia a París

También estuvo presente la capitana del equipo femenino, Anabel Medina, que presentó a su vez a las tenistas que estarán en París. Y lo hizo con sorpresa mayúscula. Y es que Paula Badosa, que apuntaba a estar en los Juegos Olímpicos aprovechando su ranking protegido, finalmente ha decidido quedarse fuera.

Así lo confirmó la capitana: "Paula no entra por su ranking actual, sí podría hacerlo por su ranking protegido, pero nos ha transmitido que le quedan dos ranking protegidos para todo el año. Por su situación y por el hecho de que los Juegos no suman puntos, ha tomado esta decisión. Nos da mucha pena". De esta forma, Sara Sorribes y Cristina Bucsa serán las encargadas de representar a España.

Pablo Carreño, que formará parte del equipo y que es el último medallista olímpico de tenis español, tampoco se quiso perder el acto en el RCT de Barcelona. Sabe lo que es ganar en unos Juegos y espera repetir éxito: "Tengo unos recuerdos de Tokio que no se olvidarán nunca. Marcado por el covid y por los momentos vividos. Eran mis primeros Juegos Olímpicos y creo que fue inolvidable. Me pude llevar esa medalla de bronce contra Djokovic que supo a oro".