Guardiola le explica a Arteta cómo se gana una Premier

El técnico de Santpedor volvió a superar a su discípulo en una noche memorable para los 'Cityzens' El Manchester City pasó por encima del Arsenal (4-1) y frustró casi todas sus opciones de hacerse con el título

El alumno no siempre le acaba ganando al maestro. Por muy hábil y perspicaz que parezca su sucesor, el maestro debe ir con mucho cuidado de no descubrirle todas las cartas. Hay días y escenarios donde sólo los verdaderos campeones pueden rendir. Y eso se tiene o no se tiene. Pep Guardiola posee ese pedigrí y esa voracidad ganadora que le faltan a Mikel Arteta. Por eso y por muchas cosas más el Manchester City barrió al Arsenal y le arrebató el sueño de ganar un título de liga 19 años después.

Guardiola demostró una vez más que no hay nadie que le pueda hacer sombra en Inglaterra. Ni siquiera alguien que ha trabajado codo con codo con él en el banquillo y ha podido empaparse de su forma de trabajar y descubrir cuáles son sus debilidades. Si es que las tiene, claro, porque en ocasiones parece que por muy difícil que se le ponga, el City de Pep siempre acaba ganando. Por una cuestión de estatus y de superioridad moral.

El rey indiscutible de la Premier

Tras una victoria de puro genio, Guardiola lo tiene en su mano. Sigue dos puntos por detrás del Arsenal (75/73) pero con dos partidos menos. Y con un calendario bastante más amable. En caso de salir campeón, serían cinco ligas en las últimas seis temporadas para el Manchester City. Sólo el Liverpool de Jürgen Klopp fue capaz de romper la hegemonía del 'gigante' de la Premier en la 19/20, un año después de quedarse a las puertas con un registro histórico de 98 puntos. Aquel City haría 99.

Mientras, Mikel Arteta sigue sin poder quitarse de encima su maldición con el Manchester City. Desde su llegada al Emirates en 2019, el conjunto 'Cityzen' es el único equipo al que no ha conseguido ganar en la Premier. Guardiola, sin embargo, no conoce lo que es perder con el Arsenal. Son 12 victorias consecutivas para los de Mánchester en sus enfrentamientos con los 'Gunners'. Son registros de campeón y de leyenda.

Una 'paliza' desde la pizarra

Guardiola volvió a dar un recital desde los banquillos en un duelo a todo o nada. No le dejó ni pensar a Arteta, que tuvo que limitarse a sobrevivir y fue incapaz de inculcar a sus futbolistas el juego que tantas alegrías les ha dado esta temporada. Nunca habíamos visto al Arsenal renunciar al balón como lo hizo en el Etihad, fruto de la presión asfixiante de los hombres del City.

Erling Haaland sacó a bailar a Rob Holding, que está muy lejos del nivel de Saliba, y el Arsenal se partió con las transiciones de un Kevin de Bruyne que entró como cuchillo en mantequilla para ejercer su castigo con su zancada. El juego de espaldas del noruego fue extraordinario. Y cuando estos dos se juntan, no hay quien les pare.

Futbolistas de la talla de Martin Odegaard o de un irreconocible Bukayo Saka sucumbieron al dominio del City y fueron incapaces de recuperar el control. Ni siquiera la posición de Zinchenko como falso interior para sacar el balón jugado le permitió respirar al Arsenal, que se ahogó en la orilla y no pudo plantar cara a los hombres de Guardiola. Aaron Ramsdale, en modo salvador, evitó una goleada que pudo haber sido mucho mayor.

El propio Arteta fue sincero y reconoció tras el duelo que "no hemos tenido ninguna opción". Su equipo se vio metido en una trinchera donde les caían proyectiles en forma de goles y los 'enemigos' les superaban en número y en estrategia. Ahora sí, parece que se despiden del todo de sus opciones de victoria tras una debacle que será definitiva en la guerra por la Premier.

De hecho, la tecnología también se posiciona del lado de los del Etihad. Según los datos, a día de hoy las opciones de título para el Arsenal son casi remotas. 'Opta' valora en un 8% el porcentaje de opciones de los 'Gunners' por el 92% del Manchester City.