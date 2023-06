Gravísimas acusaciones de la ex de Antony contra el brasileño del United

Gabriela Cavallin, expareja del jugador, le acusa de agresiones, secuestro e incluso amenazas de muerte “Si no quieres estar conmigo, no quieres estar más con nadie. Todo terminará aquí para ti. Moriremos juntos, tú, nuestro hijo y yo”, dijo supuestamente el jugador

Gravísimas acusaciones de la expareja de Antony, delantero brasileño del Manchester United, contra el futbolista. Incluyen agresiones, amenazas de muerte y un intento de secuestro en un episodio todavía por resolverse judicialmente.

La prensa brasileña informó a principios de mes que la exnovia del jugador, la DJ e influencer Gabriela Cavallin, había acusado a Antony de violencia doméstica y amenazas, hechos que datan de apenas el pasado mes de mayo.

Hoy, UOL Esporte publica una entrevista que la excompañera del jugador concedió a TV Record con un estremecedor testimonio, ya que la supuesta agresión del mes de mayo no sería la única cometida. Así, un día, mientras Antony conducía su coche, el jugador “me atacó, me inmovilizó contra la puerta y ahí me dije: 'Se acabó'", según su ex.

Cavallin mencionó amenazas de muerte: “Si no quieres estar conmigo, no quieres estar más con nadie. Todo terminará aquí para ti. Moriremos juntos, tú, nuestro hijo y yo”. Cabe señalar que la entonces pareja del jugador del United perdió el hijo que esperaba.

“En ese momento, me morí, creo. Entré en pánico, comencé a llorar mucho. Di a luz en 30 horas. La mayor tristeza de mi vida y también la mayor culpa. Sus vacaciones habían terminado. Me llamó y solo dijo que lo sentía, que estaba muy triste por lo que había pasado", comenta.

Luego, Cavallin dice que durante una agresión del jugador, un implante mamario de silicona se desprendió y el jugador le pidió ayuda a un empleado del United. “En ese momento, estaba tan sin aliento que pensé que me iba a morir. Él vio que iba en serio y se detuvo. Llamó a un empleado de Manchester, que es como un manitas, y le pidió a dos médicos que vinieran a mi apartamento". La agresión le costó a la joven brasileña más de 40 puntos de sutura en la parte interna del seno. Supuestamente también mostró a los medios fotos de su brazo y cabeza cubiertos de moretones.

Además, Antony también es acusado de haber secuestrado a su excompañera en su casa. “Me rompió la maleta, se llevó mi bolso, mi pasaporte. Rompió mi teléfono móvil y no me dejaba salir de casa. Estuve presa desde las 10 de la noche hasta casi las 3:30 de la mañana. Solo quería salir de ahí y me dijo que no me iría hasta que borrara todo. Creo que su madre llamó a su fisioterapeuta y le pidió ayuda. Nadie podía controlarlo", indicó.

Un aterrador testimonio que puede acarrear consecuencias para el jugador del Manchester United, puesto que Gabriela Cavallin ha confirmado que viajará próximamente a Inglaterra para presentar una denuncia allí. “Voy con un abogado, una medida de protección, informes, y mi declaración", comenta.

La expareja del jugador de los 'red devils' añade: "Si es necesario, buscaré testigos, iré al club a buscar al empleado que llamó a los médicos, a las cámaras de seguridad. Haré lo que sea necesario. Iré a Inglaterra y lo denunciaré por asalto, falta de ayuda, cautiverio privado, abuso psicológico, todo lo que me hizo".