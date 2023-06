La gloria se decide en un derbi histórico

Por primera vez en sus 142 ediciones, el campeón de la FA Cup se decidirá entre el duelo vecinal de Mánchester Los ‘cityzens’ van a por el triplete y necesitan la corona mientras que a los ‘red devils’ les daría la guinda a una buena campaña

Un partido en Wembley siempre es especial. Un derbi de Mánchester también es especial. Una final de FA Cup, también. Y si las tres situaciones se conjugan el resultado es un derbi histórico. Por primera vez en 142 ediciones, City y United se ven las caras para conquistar el torneo más antiguo del mundo.

La ocasión resulta aún más significativa para los de Pep Guardiola, que necesitan salir campeones para mantener vivo el sueño del ansiado triplete. El cuadro ‘skyblue’ ha ganado seis veces la FA Cup, curiosamente sólo una con del técnico de Santpedor. Y es que a Pep siempre se le ha atragantado la copa inglesa, siendo mucho más ‘afín’ a la Carabao Cup donde ha logrado un póker desde su aterrizaje en el Etihad. En total son ya 33 títulos para el catalán, que busca ahora el 34º.

Los astros se han alineado para que el City vuelva a coronarse y tome así el relevo del Liverpool. El equipo pasa por su mejor momento de la temporada y quizás por uno de los más dulces desde que Guardiola lleva la batuta. La derrota contra el Brentford el fin de semana pasado, en una última jornada de Premier ya intrascendente para el campeón, no hizo más que cortar su invicto de 25 partidos al hilo que se prolongó hasta casi los cuatro meses.

Mucho se rumoreó acerca del estado de algunos de sus puntales como Rúben Dias y Jack Grealish, que no han jugado en los últimos tres partidos, y de Kevin De Bruyne, que aportó sólo 69 minutos en este período. “Entrenaron bien en las últimas dos sesiones. Todos están más o menos bien”, tranquilizó Guardiola.

Sigue toda la FA Cup en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

El técnico dispondrá su mejor once, con línea de tres atrás, aunque en portería estará Stefan Ortega y no Ederson. “Va a jugar Ortega. Siempre he sido así en las copas. En el Barcelona y el Bayern también. El portero que juega durante todas las eliminatorias previas juega la final”, anunció el catalán. Se da por hecho que en punta de lanza estará Erling Haaland, autor de 52 goles y nueve asistencias en 51 partidos esta temporada. Viene de ‘bajón’ tras marcar sólo un tanto en los últimos seis partidos. Demasiado poco para un delantero insaciable y que va camino de devorar todos los récords. “Haré todo lo posible por el triplete. Es mi sueño y me ficharon para este tipo de logros”, reconoció en la previa en la ‘BBC’.

¿Doblete ‘red devil’?

Muy necesaria es también la FA Cup para el Manchester United. Después de un inicio titubeante de la ‘era Ten Hag’, el técnico consiguió en los últimos meses pulir una plantilla repleta de estrellas –desde enero ya sin Cristiano Ronaldo- y encontrar la fórmula perfecta para que el equipo empezara a funcionar como tal. Con la Carabao Cup ya en el bolsillo y una meritoria tercera posición en Premier, la temporada ya se puede dar por buena. Decepcionó en la Europa League, donde era el favorito pero se quedó en los cuartos eliminado por el Sevilla, a la postre campeón.

El problema para los ‘red devils’ es que su enfermería cuenta con varios inquilinos. A los habituales Tom Heaton, Lisandro Martínez, Marcel Sabitzer y Donny van de Beek se les ha sumado Anthony Martial por un problema en el tendón de la corva. Más dudas hay con Antony. El brasileño se lesionó contra el Chelsea y pese a que Ten Hag reconoció que es “poco probable” que juegue, no está aún descartado.

El United es el segundo club que más títulos posee de FA Cup -12, dos menos que el Arsenal- y no lo gana desde 2016. Lograr el doblete y ya de paso fastidiar el triplete de su archienemigo ciudadano serán sus acicates.

Alineaciones probables:

Manchester City: Ortega; Walker, Dias, Ake; Stones, Rodri; Bernardo, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Eriksen; Sancho, Fernandes, Garnacho; Rashford.

Árbitro: Paul Tierney.

Hora: 16.00.