La carta más dura de Navas: "No hubo ninguna llamada, ni siquiera..."

No se podía marcha del Sevilla sin antes romper su silencio. Jesús Navas anunció este pasado jueves su adiós de la entidad hispalense al término de esta temporada, una despedida dolorosa para el equipo que había dejado ciertas preguntas sin respuesta sobre los motivos de su decisión.

En una carta dirigida a' su Sevilla, el legendario jugador sevillista reconoció que está pasando por momentos complicados: "Ha sido un día triste, difícil para mí, un día que nunca pensé que llegaría, ni yo mismo me lo creo. He leído que dicen que la decisión la tenía tomada desde hace tiempo, pero, con todo el respeto, no ha sido así", empezaba el lateral de Los Palacios.

Navas ha explicado que sigue sin creerse su situación a estas horas: "A mis compañeros les explicaba que era una locura lo que estaba viviendo, porque entiendo que no puedo ver así a mi Sevilla por cómo lo vivo y cómo lo siento. Sólo los más íntimos saben lo que costaría pensar en una salida", añade el escrito del futbolista.

Los motivos de su marcha

El jugador ha reconocido que siempre se le había transmitido que podía estar en el equipo hasta que quisiese, aunque la realidad ha sido distinta: "Nadie me ha despejado las dudas de que al terminar la temporada se produjera esa llamada que confirmara mi continuidad. Solo mis más íntimos saben lo difícil que era para mí pensar en una salida. No ha habido ninguna llamada, ninguna, de quienes debían proponer mi continuidad. Pero todavía es más dolorosa afrontar que, después de comunicarlo no hubo un 'espera, vamos a hablarlo...'", explica.

La leyenda sevillista se resigna a vivir una última jornada para el recuerdo con su gente: "Lo único que quería era poder disfrutar en una inolvidable última jornada en Nervión. Eso es lo único que importa, mi afición y mi Sevilla, porque lo importante es poner el corazón y la sangre sevillista, y eso es todo lo que he hecho en todos estos años", añade la carta de Navas a los sevillistas.

El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, ha convocado una rueda de prensa a las 10:30 de la mañana de este sábado para explicar su versión de la salida de Jesús Navas.