El futbolista del Chelsea Cesare Casadei gana el Balón de Oro y la Bota de Oro

El centrocampista italiano se adjudicó este domingo los trofeos de la vigésima tercera edición del Mundial sub-20 que Uruguay ganó a la Azzurra al imponerse por 1-0 El futbolista propiedad del Chelsea fue escogido como el mejor jugador del torneo, colocando su nombre en una lista en la que aparecen Maradona y Leo Messi

El centrocampista italiano Cesare Casadei se adjudicó este domingo el Balón de Oro y la Bota de Oro tras anotar siete goles en la vigésima tercera edición del Mundial sub-20 que Uruguay ganó a la Azzurra al imponerse por 1-0.

El futbolista propiedad del Chelsea fue escogido como el mejor jugador del torneo, colocando su nombre en una lista en la que aparecen Maradona, Keita, Saviola, Pogba y Leo Messi, entre muchos otros. El conjunto de Londres le fichó el pasado verano a cambio de unos 15 millones de euros, procedente del Inter de Milán.

Cesare Casadei wins the Golden Ball and Golden Boot at the #U20WC! 💫🇮🇹 pic.twitter.com/YuRFwVzDpy