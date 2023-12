La cláusula secreta que renovará el contrato de Amrabat con la Fiorentina

El contrato de Sofyan Amrabat con la Fiorentina se renovará automáticamente por un año más si el Manchester United decide no quedarse con el centrocampista marroquí una vez finalice su cesión. En Inglaterra ya dan por hecho que Ten Hag no cuenta con Amrabat para la próxima temporada, por lo que volverá al club italiano cuando se acabe la presente campaña.

Sofyan Amrabat se unió a las filas del Manchester United en calidad de cedido en las últimas horas del pasado mercado de fichajes. Tras muchos meses llenos de especulaciones sobre una posible salida del futbolista marroquí hacia la Premier League, el Manchester United y la Fiorentina acordaron su cesión en los últimos instantes de la ventana de fichajes.

Sin embargo, parece que la aventura de Amrabat en Old Trafford podría durar menos de lo que el propio futbolista había soñado. Y es que en Inglaterra aseguran que el Manchester United no tiene previsto quedarse con el marroquí una vez finalice su cesión. Pese a que está disfrutando de una buena cantidad de minutos de juego, parece que Amrabat no ha conseguido convencer a Ten Hag para ganarse su continuidad en el club inglés.

Esta decisión puede ser clave tanto para el futuro del propio futbolista como para la Fiorentina. Cuando la cesión de Amrabat se zanjó, el Manchester United se negó a incluir una opción de compra obligatoria. Aquí fue donde la Fiorentina aprovechó para blindarse incluyendo una cláusula secreta, que renovará automáticamente un año más el contrato de Amrabat por el club italiano siempre y cuando el United no quiera quedarse con el marroquí una vez finalice su cesión.

Tanto en Inglaterra como en Italia dan por hecho que los 'Red Devils' no pujarán por quedarse con Amrabat, por lo que el contrato del marroquí se extenderá hasta junio de 2025.

Kobbie Mainoo le cierra la puerta de Old Trafford

Es un duro golpe para Amrabat, quien admitió poco después de firmar en Old Trafford que unirse al Manchester United era un sueño de su infancia. Sin embargo, parece que la irrupción de Kobbie Mainoo ha deslumbrado a las grandes figuras del club inglés, por lo que consideran que el jugador de 18 años es el futuro del United.

De hecho, Kobbie Mainoo fue el jugador más destacado de los 'Red Devils' en el pasado partido contra el Liverpool y Ten Hag no dudó en elogiarlo: "Cuando eres lo suficientemente bueno, eres lo suficientemente mayor y él lo demostró. Cuando se acostumbre más a menudo a esos juegos, disfrutará aún más de ello. Con su habilidad, con su velocidad de acción, puede recibir esos pases, tres o cuatro pases y hacer cambios, y luego es el jugador que realmente puede lastimar a los oponentes".

Aunque queda mucha temporada por delante, todo indica que el joven jugador inglés le cerrará la puerta a Amrabat, quien regresará a Florencia con un año de contrato extra por delante.