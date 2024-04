El City se 'olvida' de Cancelo en su documental

El nuevo documental de Netflix sobre el Manchester City ya está disponible. La plataforma estrena su esperado proyecto que cuenta el camino del equipo inglés en su conquista hacia el triplete conseguido la temporada pasada en una producción que permite descubrir desde dentro las entrañas del histórico conjunto de Pep Guardiola.

El documental abre las puertas de los vestuarios del Manchester City bajo el título de 'Together: Treble Winners'. La producción se desglosa en hasta seis episodios donde los aficionados podrán disfrutar de historias inéditas del equipo ciudadano jamás contadas.

Charlas de equipo, entrenamientos, entrevistas exclusivas, momentos del vestuario... serán algunas de las cosas que se podrán conocer del histórico Manchester City de Guardiola, que conquistó el triplete la temporada pasada a la vez que conseguí la primera Champions League en las vitrinas del equipo.

Sin embargo, muchos aficionados han echado de menos dos aspectos que no se cuentan en el documental. En primer lugar, Netflix no hace referencia a los 115 cargos a los que se acusa el Manchester City por supuestas infracciones del Fair Play Financiero, una batalla legal donde el equipo ciudadano podría ser sancionado con gravedad. En la producción solamente se remite el mismo comunicado del club así como las declaraciones de Guardiola donde asegura que no se marchará del club.

En segundo lugar, tampoco se menciona nada acerca de la marcha de Joao Cancelo en mitad de temporada para incorporarse al Bayern de Múnich como cedido. El defensa portugués no estaba contento con su situación en el equipo, así que acabó buscando oportunidades fuera de Manchester. Una salida que tampoco cuenta el documental, que está ya disponible en Netflix para todos los aficionados.