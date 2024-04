Varane: "Contra el City tenía una conmoción cerebral"

Raphaël Varane, ahora jugador del Manchester United, ha sorprendido al mundo del fútbol tras unas contundentes declaraciones a L'Équipe sobre su estado físico y mental cuando militaba en el Real Madrid, en especial su último tramo allá por 2020.

2014, su primera conmoción

En una entrevista con el reconocido medio francés, Varane aseguró vivir problemas relacionados con una conmoción cerebral y que afectaron gravemente a su rendimiento en el césped: "Sí, he tenido varias conmociones cerebrales. Si repasamos tres de los peores partidos de mi carrera, hay al menos dos en los que había sufrido unos días antes: contra Alemania en los cuartos de final del Mundial de 2014 y con el Real Madrid ante el Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones 2020" declaró

Varane, pieza clave en la Francia campeona de 2018 en Rusia / FRANCK FIFE

Raphaël estuvo en el ojo del huracán tras un error garrafal en el partido ante el City en el Etihad, un encuentro celebrado a puerta cerrada por la pandemia de coronavirus y en el que el defensor estuvo francamente mal y lejos de su nivel de juego y concentración habitual. Los blancos perdieron ese partido y la eliminatoria.

"Nunca me he perdido este tipo de partidos importantes, al contrario, generalmente son en los que logro estar más concentrado. Al principio me tomé la eliminación como algo personal, aunque colectivamente no estuviéramos teniendo un buen día. Me cuestioné mucho y, finalmente, me di cuenta de que estos errores no habían caído del cielo” aseveró el galo.

Un partido ante el Getafe, el culpable del 'desastre' en el Etihad

Varane afirmó que arrastraba esa conmoción desde hacía un mes, cuando recibió un golpe en la cabeza en un partido de liga contra el Getafe en julio: “Recibí un balón en la cabeza en un córner y tuve que abandonar el campo. Seguí un protocolo de recuperación de cinco días sin mucho esfuerzo. Luego tuvimos unos días libres y recuerdo sentir un cansancio intenso, pero pensé que estaba relacionado con la descompresión habitual de final de temporada”.

Varane en su etapa en el Real Madrid / AGENCIAS

Más tarde se dio cuenta que no era un simple golpe, algo que desencadenó una desafortunada actuación ante los 'cityzens' en agosto: "Cuando reanudé los entrenamientos, aún no me había recuperado del cansancio ligado al shock que había sufrido. Me sentí sin energía preparándome para el partido de Liga de Campeones contra el Manchester City, pero no era consciente de que tuviera relación con el golpe. Quizás si hubiera hecho una prueba para evaluar mis capacidades de recuperación, habría pospuesto mi recuperación y entonces podría haber vuelto a jugar con un nivel de energía normal” declaró.

Además, afirma que esa primera conmoción cerebral sufrida en el Mundial de 2014 lo marcó por completo: "En 10 años nunca quise hablar de ello. Si alguien me hubiera hablado en ese momento ni siquiera sé si hubiera podido responder. No recuerdo el partido después de este shock" aseguró sobre su estado mental tras el choque ante Nigeria en octavos y que posteriormente lastró su rendimiento contra Alemania en cuartos de final.

Sus problemas en Manchester

Varane cambió Madrid por el lado rojo de Manchester en verano de 2021, club en el que afirmó encontrarse con medidas para contrarrestar estos problemas: "En el Manchester United nos recomendaron no hacer más de 10 cabezazos por entrenamiento... Mi hijo de 7 años juega al fútbol y le aconsejo que no dé cabezazos. Después de una repetición de golpes en la cabeza, decir al día siguiente del partido que estás cansado cuando todo ha ido bien es más complicado. Muchas veces, como jugadores, no lo entendemos, ni siquiera pensamos en hacer una prueba. Por eso, reconocer una conmoción cerebral y tratarla bien es un verdadero desafío. Es un problema de salud real, incluso puede ser vital. Las cosas van cambiando poco a poco, pero aún podemos avanzar en este ámbito" aseguró.