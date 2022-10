El City alega que su autobús fue atacado saliendo de Anfield

Hay precedente: ya sucedió en el partido de ida de los cuartos de la Champions de 2018 Un duelo de altísimo nivel culminó en el triunfo de los 'reds' con el tanto de Salah

El Manchester City ha declarado que los aficionados del Liverpool atacaron su autobús mientras abandonaban el estadio de Anfield el pasado domingo por la noche.

El encuentro no decepcionó. Y es que lo que se vivió en Anfield no fue una jornada de liga cualquiera, si no que se palpó un duelo de altísimo nivel. El Liverpool llegaba a su estadio necesitado de sumar los tres puntos y poder no solo reengancharse a la Premier, si no que también recuperar sensaciones. Y así fue. Porque el único tanto del partido que sería anotado por Mohamed Salah sería suficiente para darle el triunfo a su equipo.

Sin embargo, hubo incidentes fuera del campo que eclipsaron la acción del egipcio ya que, durante el ataque al autobús del conjunto visitante, parte del parabrisas resultó dañado. Asimismo, el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, también afirmó que los fanáticos rivales le arrojaron monedas durante el partido, aunque no recibió ningún golpe.

El club atribuye la responsabilidad de estos actos a Jürgen Klopp, porque creen que el entrenador provocó innecesaria e irresponsablemente las tensiones antes del partido e indirectamente provocó los diversos incidentes durante y después del partido.

Por su parte, el Liverpool condenó los "cánticos viles relacionados con las tragedias en los estadios de fútbol" de los hinchas 'skyblue' durante el partido. También se dejaron grafitis en partes de Anfield Road End, en referencia a los "asesinos" y la cantidad de personas muertas en los desastres de Heysel y Hillsborough.

BREAKING: Manchester City say that their team bus was attacked leaving Anfield last night. pic.twitter.com/RYqC0eH4kJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 17, 2022

Además, el club 'citizen' se muestra muy disgustado con esta situación porque no es la primera vez que ocurre algo así. Y es que hace algo más de cuatro años, momentos antes de que arrancara el primer encuentro de cuartos de final entre Liverpool y City de la edición de Champions League del año 2018, su autobús fue dañado por los hinchas 'reds' cuando llegaba al estadio. La victoria se quedaría en Anfield después de un contundente 3-0 que dejaba la eliminatoria bastante encaminada para los de Klopp.