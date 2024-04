Un jamaicano compara el murciano con un dialecto de su país

En España contamos con una gran riqueza cultural y lingüística. En nuestras comunidades autónomas, se hablan varios idiomas y dialectos. Este hecho llama la atención a los visitantes de nuestro país, que a veces se encuentran con esta sorpresa al entablar una conversación. De hecho, algunos extranjeros encuentran en nuestros acentos similitudes a los suyos.

El jamaicano Tonniel vive en Murcia desde hace poco tiempo. En su podcast @theyaadmanpodcast, ha hablado sobre el acento de esta región, con la participación del también murciano, Daniel Seguí. Una de las cosas que más ha impactado a sus seguidores es la comparación del acento murciano con dialecto de su país natal.

"El acento murciano, sí. Me encanta, lo puedo entender y me siento identificado con él al ser una persona que habla patois" empezaba diciendo. "Lo que pasa es que el patois no es una lengua escrita. No hay diccionario de patois ni documentos especiales. Solo hay un documento que tradujimos que es la Biblia". seguía explicando.

"El patois es una lengua con mucho acento. Nosotros decimos palabras diferentes, arrastramos algunas palabras, cortamos algunas letras como en Murcia", añadía. Por otro lado, Seguí explica que al acento murciano se le llama "panocho", pero que más bien hace referencia al acento fuera de la ciudad de Murcia.