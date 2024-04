Melero, tras cumplir sanción por el 'robo' ante el Madrid: "Sabía que iba a ser cabeza de turco"

El centrocampista del Almería Gonzalo Melero, quien podría reaparecer este domingo ante el Rayo tras cumplir cuatro partidos de suspensión por hablar de "robo" en el Real Madrid-Almería (3-2) del pasado 21 de enero, aseguró que "desde el primer día sabía que iba a ser la cabeza de turco" por sus declaraciones en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

"Ha pasado lo que creo que todo el mundo sabía que iba a pasar. Es mucho más fácil sancionarme a mí, ponerme cuatro partidos. Desde el primer día sabía que iba a ser la cabeza de turco, pero, sinceramente, pienso que esto puede servir para el futuro, para todos mis compañeros de profesión", afirmó, además de abogar por el respeto a la "libertad de expresión" de los futbolistas.

Melero fue castigado en marzo por el Comité de Competición, a raíz de una denuncia del Departamento de Integridad de la RFEF, por declarar lo siguiente tras varias acciones polémicas en la remontada del Real Madrid ante su equipo: "Nos vamos con la sensación de que nos han robado el partido, así de claro; no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido".

Una vez cumplida su suspensión, el futbolista madrileño criticó este martes, en manifestaciones a los medios del club andaluz, que no se aplica "la misma vara de medir a todo el mundo" y que se actúa de una forma diferente dependiendo del jugador.

"Es una realidad y creo que casi todo el mundo también lo sabe. A ver si he pagado yo los platos rotos, pero creo que en el futuro puede ayudar, puede haber más libertad de expresión, se puede hablar de las sensaciones que tienes dentro de un terreno de juego", sostuvo el jugador del Almería, colista de LaLiga y descendido de forma matemática a Segunda.

En este sentido, dijo con ironía que, si no quieren que los futbolistas expresen su opinión nada más acabar un partido, que no les "saquen ante la prensa para hablar, que es lo que todo el mundo quiere", ya que cuando hablan, "si no dices lo que ellos quieren escuchar, pues no les gusta".

LA CAMPAÑA MÁS DIFÍCIL DE SU CARRERA

Melero mostró su confianza en estar el domingo en Vallecas, en el primer partido de los últimos cinco de liga, que aventuró que serán "complicados", ya que "hay gente que se está jugando cosas muy importantes", aunque deseó que en el Almería, tras el descenso, sean "capaces de liberarse, de jugar con menos presión" y de tratar de divertirse para dar su "mejor versión".

"Tenemos un partido bonito en un estadio como Vallecas en el que hay buen ambiente. Ellos se están jugando mucho y van a dar el cien por cien. Es un buen partido para estar a la altura", subrayó el mediocampista rojiblanco, para quien el pasado sábado, cuando descendieron, no fue "un día más", aunque ya veían que "la situación estaba muy complicada".

Así, argumentó que "durante la semana es verdad que las esperanzas eran mínimas" tras una campaña "muy difícil", la "más difícil" de su carrera "a nivel individual y colectivo", por lo que cree que "este vestuario necesita desconectar y que llegue el final de temporada".

Ahora, y teniendo claro que las claves en Segunda deben ser "mucho trabajo y mucha humildad, según Melero, el Almería tiene que "intentar competir bien los últimos cinco partidos y sumar el máximo de puntos posible", ya que la afición y el club "se merecen que el equipo dé la cara hasta el final".