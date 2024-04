¿Es el final de LeBron James en Lakers?: "No voy a...."

Acaba otra accidentada temporada para los Lakers de LeBron James tras la eliminación en primera ronda de playoffs ante los Denver Nuggets por 4-1, verdugos de los angelinos las pasadas dos campañas y principales candidatos a revalidar el anillo de campeón este 2024, un proyecto antagónico al de los oro y púrpura, con muchas dudas puestas en el futuro inmediato.

Los Lakers 'robaron' un partido en la serie y evitaron ser barridos, pero nada pudieron hacer en el quinto choque disputado en el Ball Arena de Denver, en el que otro tiro ganador de Jamal Murray selló su eliminación con un resultado final de 108-106. Otro final cruel para el conjunto angelino, que sigue esperando una respuesta de 'El Rey' sobre su futuro.

"¿Seguir en LA?: No voy a ...."

Preguntado sobre si este había sido su último partido como Laker, LeBron afirmó entre una sonrisa: "No voy a contestar eso", para acto seguido levantarse y abandonar una sala de prensa abarrotada de periodistas curiosos acerca de su decisión, un James que rozó el triple doble en el encuentro (30-9-11) y cuyo horizonte sigue siendo una incógnita.

El ya máximo anotador histórico de la NBA tiene en su mano el aceptar o no la opción de jugador de 51 millones que tiene para el año que viene, pero ahora el medio 'The Athletic' pone otra opción sobre la mesa. Según Shams Charania, Los Lakers ya han tomado la decisión de retener a su estrella, y motivos no les faltan. A sus 39 años ha promediado 25.7 puntos, 8.3 asistencias y 7.3 rebotes en temporada regular, unos registros únicos en la historia del baloncesto para jugadores ya tan veteranos. Ni los Malone, Nowitzki o Abdul-Jabbar consiguieron mantenerse a este nivel ya en el tramo final de su carrera, lo que hace a LeBron todavía más único.

Los Angeles está dispuesto a ofrecer a LBJ una extensión máxima de hasta 164 millones de dólares en 3 años, un montante nunca visto para alguien que roza las 40 primaveras en un deporte tan dependiente del físico. Más allá de lo económico, hay otro aliciente casi definitorio para que el rey se quede en California, Bronny James.

Los Lakers quieren 'atar' a LeBron con Bronny

Tal y como afirma 'The Athletic', los Lakers están abiertos a draftear este próximo mes de junio a Bronny James, hijo de un LeBron que siempre se ha mostrado muy emocionado con la posibilidad de compartir cancha con su heredero. Rob Pelinka y los despachos angelinos saben que reclutar a Bronny sería una gran atracción para que James renovase con la franquicia a la que llegó en la agencia libre de 2018 procedente de los Cavaliers.

Bronny James debutó con los USC Trojans bajo la atenta mirada de su padre / AFP

Lejos queda aquel anillo de Lakers en la 'burbuja' de la NBA en plena etapa del coronavirus, el quinto anillo de LeBron que, salvo sorpresa y reconstrucción mayúscula en el Crypto.Com, será ya el último de una saga legendaria. Su deseo de alcanzar los 6 de Jordan se antojan ya difíciles, pero nada se puede descartar con un jugador que lleva dos décadas demostrándonos que nada es imposible.

Bronny arrancó su andadura universitaria este curso 23-24 con problemas graves de salud, y es que tuvo que perderse el primer mes y medio de competición por un paro cardíaco sufrido a finales de julio que puso en serio peligro su carrera. Tras recuperarse plenamente, el base de 19 años ha promediado 4.8 puntos y 2.1 asistencias en 19.4 minutos con los Trojans de USC, misma universidad que el recién elegido número uno del Draft de la NFL Caleb Williams, destinado a marcar una época en el deporte norteamericano.

En cualquier caso, la magnífica relación que mantiene LeBron con Jeannie Buss, propietaria de Los Angeles Lakers, hace indicar que el futuro del rey seguirá teñido de oro y púrpura hasta que definitivamente cuelgue las botas. La decisión deberá tomarla antes de los JJOO de París de este verano 2024, donde 'El Rey' liderará al nuevo Dream Team junto a otras leyendas como Stephen Curry y Kevin Durant.