Alineación del Real Madrid contra el Bayern Múnich para el partido de semifinales de Champions League

El Real Madrid disputa hoy martes 30 de abril a las 21 horas la ida de las semifinales de la Champions League ante el Bayern de Múnich. Los blancos parten como favoritos, aunque deberán superar a un conjunto alemán que ha recuperado a varios lesionados. El Borussia Dortmund - París Saint-Germain es el otro duelo de 'semis'.

Carlo Ancelotti no ha querido sorpresas y no se ha reservado nada para el Allianz Arena. En portería no había dudas y Lunin juega de inicio. En defensa, la baja de Dani Carvajal ha dado la oportunidad a Lucas Vázquez, que viene en un gran momento, en el lateral derecho. Ferland Mendy se ha recuperado a tiempo ocupará la banda izquierda.

En el eje de la zaga, Nachoha sido el elegido como pareja de Antonio Rüdiger. El central español hizo un gran partido ante el City y Ancelotti ha vuelto a confiar en él. Tchouaméni acompañará a Kroos y Valverde en el centro del campo, por lo que Camavinga deberá esperar su oportunidad desde el banquillo. En ataque no hay sorpresas: Bellingham, Vinicius y Rodrygo serán las referencias ofensivas.

El Bayern, por su parte, no podrá contar con Kingsley Coman y Matthijs de Ligt, dos futbolistas importantes para Tuchel, pero ha recuperado a jugadores como Musiala, Sané, Upamecano, Gnabry y Laimer.

La alineación de Carlo Ancelotti es la siguiente: Lunin; Lucas Vázquez, Nacho, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham; Vinicius, Rodrygo.