¡El Chelsea ya tiene un acuerdo verbal con su futuro entrenador!

Mauricio Pochettino y el club de Londres habrían llegado a un acuerdo, según TalkSPORT Tras la destitución de Graham Potter, el banquillo está ocupado de forma interina por Lampard

El ex entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino, sería el próximo entrenado del Chelsea, según informa TalkSPORT, con el que ya tendría un acuerdo verbal y recalaría en Londres la próxima temporada.

El argentino, que se encuentra sin equipo y era uno de los favoritos junto a Luis Enrique y Julian Nagelsmann, podría convertirse en el nuevo líder del ambicioso proyecto del Chelsea a final de semana, cuando se espera que se haga oficial el acuerdo. Se desconocen más detalles de la negociación por el momento.

