La brutal bronca de Guardiola a sus jugadores: "No tenéis hambre"

A nadie se le escapa que Pep Guardiola es el líder absoluto de este Manchester City. El entrenador de Sampedor se ha ganado una irrepetible reputación en todos los equipos que ha estado, motivada en gran parte por su capacidad para motivar a sus jugadores a través de charlas que se descubren en documentales como el recién estrenado por Netflix.

En 'Together: Treble Winners', la productora descubre las intimidades del vestuario ganador del triplete la temporada pasada. El histórico equipo de Guardiola pasó por encima de todos los equipos en casi todas las competiciones, aunque encontró en la Carabao Cup su peor momento de la temporada.

El equipo ciudadano cayó con estrépito en Copa de la Liga Inglesa contra el Southampton, un equipo que debería haber sido asequible para el Manchester City aunque acabó siendo el verdugo de los de Guardiola. El enfado del técnico de Sampedor tras acabar el encuentro era absoluto, un cabreo que se desvela gracias a la charla en los vestuarios que ahora se conoce en profundidad.

Guardiola: "No tenéis hambre"

El cabreo del técnico era espectacular: "¿Os parece normal la manera en la que hemos jugado? ¿Os parece normal para este club, para los aficionados que viajan, que no tienen dinero para pagar su calefacción en casa, que vienen aquí a seguirnos... ¿Para actuar de esta manera? Mi equipo no es así, tendremos problemas".

Guardiola seguía atizando a sus jugadores en un ambiente tenso como nunca: "¿Queréis jugar, tener el balón, moveros, luchar? Con los pies en la tierra, chicos. Trabajad mejor, más duro. Sed humildes, ambiciosos... si no, los chicos de la academia están listos. En menos de dos días vamos a Old Trafford, han esperado 10 años para matarnos".

El entrenador recurrió a la falta de hambre para atacar a sus jugadores: "Ahora tienen algo que me estáis demostrando que no tenemos: hambre. Se mueren de hambre, nosotros no. Los jóvenes, los mayores, los nuevos, los viejos... no lo queréis. No tenéis hambre y tenéis que recuperarlo. No estáis hambrientos".