Brutal defensa de Guardiola a Haaland tras las críticas

Erling Haaland ha estado en el foco de las críticas en los últimos días. Tras su actuación ante el Arsenal, donde el Manchester City no pudo pasar del empate a cero, y un vídeo que se hizo viral de un calentamiento suyo, Pep Guardiola no se lo ha pensado dos veces a la hora de sacar las garras para defender a su estrella.

Roy Keane, exjugador del Manchester United, fue uno de los más críticos con el noruego. "Es casi como un jugador de League Two (cuarta categoría inglesa)", llegó a afirmar en Sky Sports. "El nivel de su juego en general es muy pobre. En términos de goles, es el mejor del mundo, pero su juego general es muy pobre", concluyó.

Posteriormente, un vídeo de Haaland en un calentamiento se hizo viral por sus errores técnicos, provocando críticas en redes sociales, incluso llegando a poner en duda el nivel del goleador.

La defensa de Pep

"No estoy de acuerdo con él, en absoluto", afirmó Guardiola en rueda de prensa sobre las palabras de Keane. "Erling es el mejor delantero del mundo y nos ayudó a ganar lo que ganamos la pasada temporada. Me sorprende cuando las críticas vienen de exjugadores. La memoria desaparece rápido... No soy un tipo que vaya a criticar a mis compañeros cuando me retire. Podría hacerlo ahora y no lo hago. Es fácil simplemente sentarse. Cada uno tiene que vivir para algo...", explicó Pep.

Guardiola y Haaland, en un partido del City / EFE

Definitivamente, me ha sorprendido lo increíblemente que vive su vida Haaland solo por el fútbol. Su recuperación no es tan fácil en comparación con otros, por la dimensión de su cuerpo. Necesita un trato especial, pero es consciente. Su entorno, el City, los doctores, todos son conscientes", analizó el técnico 'citizen'.

"La razón por la que no creamos suficientes oportunidades ante el Arsenal no fue Haaland. Necesitamos más presencia en el último tercio, con más gente. Hicimos un partido excepcional, pero necesitamos más gente en el último tercio. Erling es excepcional", concluyó Guardiola.