Ben White, estrella del Arsenal: "Si hubiese sido jardinero, sería el mejor"

El defensa del Arsenal confesó que no le gusta ver fútbol en su tiempo libre y que pensó en ayudar a su padre con la jardinería "Me decanté por el fútbol pero no hubiese tenido problema en hacer lo mismo que mi padre", confesó en 'The Sun'

Ben White es un futbolista especial. De los que ha acabado dedicándose al fútbol casi por casualidad, sin una devoción absoluta por el deporte desde pequeño. El futbolista 'Gunner', indiscutible para Arteta, ha sorprendido tras declarar que le aburre ver fútbol y que "no acostumbraba a verlo mucho cuando era pequeño, me cansaba después de cinco minutos y salía fuera a jugar".

En declaraciones a 'The Sun', el internacional con Inglaterra ha reconocido que no ve partidos pese a ser futbolista profesional y que "no vería un partido por diversión". "Cuando voy a entrenar, estoy centrado en el fútbol al 100%. Cuando me voy, desconecto del todo", explicó. Tras su fichaje por el Arsenal en 2021, White se convirtió en uno de los defensas más caros de la historia de la Premier.

El ex del Brighton confesó que su padre era jardinero, y que no le hubiera importado seguir su legado y dedicarse a ello. "No hubiese tenido problema. Siempre quiero dar lo máximo de mi y triunfar, así que si hubiera sido jardinero sería sido lo mismo", apuntó. Desde luego, en caso de tomar ese camino no sería la estrella que es hoy.

White ha sido titular en 24 de los 26 partidos de Premier que ha disputado esta temporada, asentándose como pieza clave en el esquema de Arteta en el lateral derecho. Su llegada al equipo fue clave en la transformación de la plantilla en un grupo con mentalidad ganadora.

El Arsenal, líder de la Premier, sigue manteniendo su ventaja sobre el Manchester City y está a 12 partidos de proclamarse campeón 19 años después. En caso de conseguir la gesta, a lo mejor a White sí que le apetece verse algún que otro partido repetido de la temporada.