El Arsenal reina en la locura y mantiene su ventaja sobre el City

Los de Arteta remontaron con un gol de Nelson al último segundo de juego Siguen cinco puntos arriba de su inmediato perseguidor, el City de Pep

Superado ya el minuto 96', el tiempo añadido establecido en un primer momento, al borde del 97, quizá en el último córner, llevado al límite por el Bournemouth, con dos goles de desventaja a la hora de encuentro, el Arsenal sólo fue por delante en el marcador unos segundos a lo largo de más de hora y media de vibrante duelo, en los últimos instante, con el gol agónico de Reiss Nelson que puede valer una Premier League.

FICHA TÉCNICA Premier League ARS 3 ________________ 2 BOU ALINEACIONES Arsenal Ramsdale; Tomiyasu (Ben White, m. 46), Saliba, Gabriel Magalhaes, Zinchenko; Fabio Vieira (Xhaka, m. 84), Thomas, Odegaard; Saka, Trossard (Smith Rowe, m. 22) (Nelson, m. 69), Martinelli. Bournemouth Neto; Adam Smith, Mepham, Stephens, Senesi, Zemura (Fredericks, m. 64); Ouattara (Christie, m. 82), Rothwell (Cook, m. 71), Billing, Semenyo (Anthony, m. 64); Solanke. Goles 0-1, m. 1: Billing. 0-2, m. 57: Senesi. 1-2, m. 62: Thomas. 2-2, m. 70: Ben White. 3-2, m. 97: Nelson. Árbitro Chris Kavanagh. Amonestó con tarjeta amarilla al visitante Neto (m. 65). Incidencias Partido correspondiente a la vigésimo sexta jornada de la Premier League, disputado en el estadio Emirates de Londres ante unos 60.000 espectadores.

Comenzaron las cosas muy mal para los 'gunners', superados apenas pasados los nueve segundos de partido. Del saque de centro, en la primera jugada del encuentro, a través de siete toques entre tres jugadores, el Bournemouth, el penúltimo de la clasificación al inicio de la jornada, trasladó el balón del círculo central hasta la red de la portería de Aaron Ramsdale, con un gol culminado dentro del área por Billing, indetectable en esa acción.

Sin Gabriel Jesús y sin Nketiah, indisponibles aún, sin Trossard, lesionado al minuto 22, el líder necesitaba goles. Pero también ocasiones. No había creado tantas como debería. No había sido un ciclón insoportable para el Bournemouth. Ni mucho menos. No había resurgido aún el Arsenal a la afrenta del gol tan rápido. El marcador seguía immóvil 50 y tantos minutos después, en el 0-1, entre la urgencia que ya sentía el equipo de Mikel Arteta.

Y, de repente, en el 57, en un córner, un testarazo de Marco Senesi dinamitó aún más el partido, disparó el desafío para el Arsenal y destrozó todos los pronósticos. En las últimas 15 jornadas tan solo había ganado dos encuentros, este sábado vencía por 0-2 en un estadio donde sólo se había impuesto el City en este ejercicio, pero donde el triunfo está al alcance de muy pocos, como anunció Thomas en el minuto 62, con el 1-2 dentro del área.

Y como comprobó el Bournemouth en el 70, cuando Ben White marcó el 2-2 que desató la apoteosis en la grada del Arsenal, reanimado al límite (antes, Ramsdale había evitado otro gol visitante, con una gran parada a Solanke) y reactivado en la carrera contra el crono, de la que salió ganador en el último instante, con la volea de Reiss Nelson en la nútima jugada.