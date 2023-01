Arteta no baja la guardia: "Espero que no crean que ya son campeones"

El gran rendimiento de Odegaard y Nketiah fue clave para remontar ante el United "Conozco el nivel de los otros equipos y uno en especial, todavía no estamos ahí"

El Arsenal volvió a demostrar por qué está en lo más alto de la tabla. Tocó ponerse el mono de trabajo y picar piedra para darle la vuelta a un partido que se pondría en contra con el gol tempranero de Rashford. Un gran Odegaard y un inspirado Nketiah lideraron la senda a una victoria que mantiene la distancia de cinco puntos con el City.

Confianza, pero no en exceso. Eso quiere transmitir Arteta a los suyos. Es cierto que el equipo está rindiendo a las mil maravillas y que cada vez el título liguero parece estar más cerca. Sin embargo, el técnico no quiere bajar demasiado la guardia, porque sabe que el Manchester City no anda tan lejos y sigue siendo el rival a batir. "Conozco muy bien a mi equipo. Sé dónde estamos, sé por qué estamos aquí y sé dónde queremos estar y estamos lejos de eso".

Es conocedor de la calidad que ostenta la plantilla del reciente campeón, y es por ello que considera que "todavía no estamos ahí". Los 'gunners' han ido ganando en confianza y en calidad y están más que dispuestos para luchar por la Premier. "Espero que crean (que pueden ganar), no que ellos ya son campeones. Son lo suficientemente buenos para jugar contra estos equipos y que lo han hecho".

El Arsenal continúa en el trono con cinco puntos más, aunque con un partido menos que su perseguidor, el conjunto de Guardiola. Ambos equipos deberán verse las caras el próximo 15 de febrero en el Emirates para disputar el primer duelo de la temporada, que no pudo jugarse en su jornada 12 porque los de Londres tenían partido de Europa League al día siguiente.