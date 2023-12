Estas son los 16 jugadoras clasificadas para el WPT Barcelona Master Final 2023

Ariana Sánchez y Paula Josemaría se han postulado para el título de maestras tras una gran temporada La grandes ausentes serán Majo Sánchez Alayeto y Patty Llaguno que finalmente no han entrado entre las mejores 16

El Boss Barcelona Master Final 2023 ya está a la vuelta de la esquina. El torneo de los torneos vestirá de gala el Palau Sant Jordi de Barcelona para despedir la temporada World Padel Tour por todo lo alto en el que será el último torneo después de 10 años de historia del circuito World Padel Tour. En el Master estarán las mejores jugadoras del planeta que han demostrado durante 2023 estar en la cúspide del pádel mundial.

Estas son las 16 jugadoras que disputarán el Boss Barcelona Master Final 2023.

Ariana Sánchez

La número uno del mundo en 2023. Ariana Sánchez no se perderá el Boss Barcelona Master Final 2023. 13 títulos para ella esta temporada en un año de escándalo en el que ha tocado el cielo del pádel mundial. Después de mucho sacrificio, Ariana ha logrado ser la número uno del mundo y tratará de ponerle el lazo a una temporada de ensueño con el torneo de Maestras.

Paula Josemaría

Paulita es la uno. En el año 2023 de World Padel Tour, Paula Josemaría ha conseguido ser la número uno del pádel mundial. Junto a Ariana Sánchez ha conseguido un total de 13 títulos para firmar una de las mejores actuaciones de la historia. Un año de 10 puntos para Paulita, que buscará coronarse con el Master Final de Barcelona.

Gemma Triay

Gemma no se pierde el torneo de Maestras. La jugadora menorquina ha vuelto a demostrar un año más que es una de las mejores palas del planeta y que no puede faltar a la gran cita de World Padel Tour. Gemma ha demostrado su excelente nivel de pádel durante toda la temporada, tanto con Alejandra Salazar como con Marta Ortega. Gemmagnífica ha firmado una campaña de sobresaliente con 4 títulos que hace que finalice en el puesto número 3 de la Race.

Bea González

El gran año de Bea González. La jugadora de El Palo arrancaba la temporada junto a Martita Ortega, y continuaba de la mano de Delfina Brea, con la que lograría nada más y nada menos que 5 títulos World Padel Tour. Un año asombroso de Bea González, que ha demostrado ser una jugadora única y que tiene como premio ser la número 4 de la Race.

Bea González y Delfi Brea se han convertido en una pareja temible | World Padel Tour

Delfina Brea

El año de Delfina Brea es para enmarcar. La jugadora argentina arrancaba la temporada siendo la pareja número 9 del ranking junto a Sofia Araújo. Delfi pronto empezaba un nuevo proyecto de la mano de Bea González y comenzaban a llegar los buenos resultados para ella. 5 títulos esta temporada para Delfi Brea hacen que haya escalado en la Race hasta colocarse en el puesto número 5 del año 2023. ‘Temporadón’ de la jugadora argentina.

Marta Ortega

Marta Ortega no se quería perder el torneo de los torneos, y estará en el Palau Sant Jordi. Bea González, Sofia Araújo y Gemma Triay han acompañado a la madrileña hasta la posición número 6 de la Race esta temporada. Martita ha firmado una temporada admirable con 2 títulos a sus espaldas y una gran regularidad durante toda la campaña. Martita Ortega no falla al Master Final.

Alejandra Salazar jugará el Master junto a Sofi Araújo | World Padel Tour

Alejandra Salazar

En una temporada complicada para Alejandra Salazar por su lesión, sigue estando entre las mejores palas del mundo y vuelve a la gran cita con el Master Final. Así es Alejandra Salazar. 3 títulos y pareja con Gemma Triay y Sofia Araújo esta temporada. La jugadora con más títulos de la historia de World Padel Tour ha dado una demostración de fortaleza y resiliencia para acabar el año de la manera en la que lo ha hecho. La sonrisa de Alejandra Salazar nunca se fue.

Tamara Icardo

Tamara Icardo disputará en el Boss Barcelona Master Final 2023 su primer torneo de Maestras en World Padel Tour. Hasta esta temporada, Icardo no había podido disputar ningún Master Final debido a lesiones o a no ser de la partida como una de las 16 mejores del año. Este año sí lo podrá hacer. Mérito al trabajo de una Tamara Icardo incansable que ha logrado su gran objetivo. Número 8 de la Race 2023 después de una temporada muy completa.

Martita Ortega, Gemma Triay, Tamara Icardo y Virginia Riera serán protagonistas | World Padel Tour

Virginia Riera

Virginia Riera sigue entre las mejores palas del planeta pádel. Un año más. Una temporada sólida, regular y muy seria de Virginia Riera hacen que no falte a la gran cita con el Boss Barcelona Master Final 2023. 3 finales para ella esta temporada junto a Tamara Icardo hacen que Riera siga estando en el Top 10 de la Race.

Sofia Araújo

Sofia Araújo ha compartido lado del 20x10 esta temporada con Delfi Brea, Marta Ortega, Jessica Castelló y Alejandra Salazar. Su gran año le ha permitido clasificarse al Boss Barcelona Master Final 2023 en la posición número 10 de la Race. 2 finales para una Sofi que esta temporada ha dado un paso hacia delante dentro de la pista. No podía faltar al torneo final.

Claudia Jensen

El primero de Claudia Jensen. Jessica Castelló y Vero Virseda han acompañado a Claudia Jensen esta temporada para conseguir la clasificación de Jensen al torneo de Maestras. Temporada de dar el gran salto para Claudia Jensen, que lo ha aprovechado a la perfección para meterse entre las mejores del mundo. Puesto 11 de Jensen, que vivirá la magia del Palau

Jessica Castelló

Jessica Castelló debutará en un Master Final en el año 2023. Lo ha conseguido. Tras un año en el que ha competido junto a Claudia Jensen, Sofia Araújo y Aranza Osoro, Jess Castelló ha logrado lo que tanto había buscado: estar entre las 16 mejores palas del mundo. Valiente, con un talento especial y explotando sus virtudes, Castelló ha crecido exponencialmente en 2023 para meterse en la gran cita anual.

Aranza Osoro

En el puesto número 13 de la Race 2023 está la Vikinga. Aranza Osoro estará presente en el torneo de Maestras después de un gran año en el que ha vuelto a demostrar el por qué es una de las mejores jugadoras del planeta. Junto a Lucía Sainz y Jessica Castelló ha cuajado un año muy sólido en el que ha alcanzado 5 veces las Semifinales de World Padel Tour. La Vikinga buscará conquistar Barcelona.

Lucía Sainz

Lucía Sainz estará en Barcelona. No podía faltar al torneo de casa. Y no lo hará. Un año en el que ha compartido pista con Aranza Osoro y Patty Llaguno le ha llevado hasta el puesto número 14 de la Race. Sigue siendo una de las mejores jugadoras del mundo, y lo quiere volver a demostrar en el torneo de Maestras. No pierdan de vista a Lucía Sainz.

Lucía Sainz tendrá que jugar el Master junto a Mapi Sánchez Alayeto | World Padel Tour

Vero Virseda

Vero Virseda logró su objetivo in extremis. En el torneo mexicano, Virseda logró clasificarse para el Boss Barcelona Master Final 2023 gracias a un año muy completo que culminó con su presencia en el torneo de los torneos. Bárbara Las Heras, Lucía Martínez, Bea Caldera y Claudia Jensen han acompañado esta temporada a una Virseda que vuelve a estar entre las mejores jugadoras del mundo. Habrá presencia toledana en el Master Final.

Mapi Sánchez Alayeto

Mapi Sánchez Alayeto, que finalizaba la temporada 2023 con los mismos puntos que Majo Sánchez Alayeto, completará el elenco de Maestras que luchará por el Boss Barcelona Master Final en el Palau Sant Jordi. Mapi se convertirá así en la única jugadora de la historia en disputar todas las ediciones del Torneo de Maestras de World Padel Tour, encadenando once participaciones ininterrumpidas desde 2013. Una jugadora única que estará en esta cita única.

Suplentes

Dos jugadoras históricas de World Padel Tour estarán como suplentes en el Boss Barcelona Master Final 2023. En el puesto 17 de la Race 2023 está Majo Sánchez Alayeto, mientras que en el puesto 18 está Patty Llaguno.