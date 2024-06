Las notas de Tente Sánchez

Tente Sánchez, exjugador del FC Barcelona entre 1975 y 1986, con 352 partidos oficiales disputados y ocho títulos, ha analizado la actualidad del equipo azulgrana en el "El 10 del Barça", dirigido y presentado por Miguel Ángel Ruiz. Para Tente, que también fue agente de jugadores, la imagen que ha dado el Barça en el tema Xavi "no ha sido buena" y asegura que su sustituto, Hansi Flick, es una incógnita porque "nosotros jugamos de una manera determinada". También comentó que lo que le sucede al Real Madrid "no es normal".

Del adiós de Xavi comentó en "El 10 del Barça" que "no se ha dado una buena imagen, seguro. Ha sido algo difícil de entender". Y sobre el reemplazo del técnico egarense, Hansi Flick, ha agregado que "no lo conozco, pero nosotros jugamos de una manera determinada. No sé como funcionará el tema, sinceramente".

De Xavi agregó que "yo tengo claro que si le digo al club que me voy, es que tengo un motivo. Y no vuelvo. Creo que si él tomó la decisión de irse, debió irse, no continuar. Aunque lo cierto es que me hubiera gustado que hubiera continuado".

Balance de la temporada

Sobre la temporada, dijo que "hemos cometido errores que no se cometieron la pasada temporada. Eso no es culpa del entrenador, es falta de concentración, de no estar en el tema. No hemos estado acertados en general. Hemos sido los que hemos estrellado más balones en la madera, los que no hemos materializado más ocasiones y atrás no hemos estado acertados".

Agregó que "he tenido dos entrenadores alemanes en el Barça, Hennes Weisweiler y Udo Lattek y se trata de una mentalidad, la alemana, muy diferente. Evidentemente, al principio no será fácil, ni por el idioma, ni por la manera de jugar, pero le deseo lo mejor, evidentemente".

De la plantilla del Barça dijo que "tenemos jugadores de nivel. A falta de los refuerzos, en general, tenemos una buena plantilla" para afrontar la próxima temporada con esperanzas de éxito. De Merino, en la órbita del Barça, comentó que "me gusta, me parece un jugador muy completo".

Sobre las notas finales, Sánchez, sobre Xavi, aseguró que "teniendo en cuenta la época, le doy un aprobado". Y a Laporta "también le doy un aprobado, pero un poco justo porque hay cosas que no sabemos y necesitan respuesta. Creo que el socio, y yo lo soy, necesitaría más información de cosas que están pasando".

La suerte del Real Madrid

Sobre la suerte del Madrid y su épica, Sánchez comentó que "en cada partido pasa algo y, normalmente, a favor del mismo. No entro en el hecho en sí, que luchen hasta el final, por ejemplo, pero siempre pasa algo. ¿Es que no luchan el resto de los equipos hasta el final? Exactamente, lo mismo, con menor nivel o todo lo que tú quieras... Ya lo dijo el entrenador que tienen ahora cuando lo era del Bayern de Múnich y le hicieron lo que hicieron: se quejó abiertamente. Ojo, que no hablo de adulteración ni comprar ni nada de eso, solo digo que no es normal". Agregó que "también Sergio Ramos ha dicho públicamente que jugar en el Real Madrid y en otros equipos es otra historia... Es evidente".

Sánchez insistió en que "no hablo de comprar a nadie porque no hay pruebas, yo no tengo ninguna, como tampoco las hay en el caso Negreira. Lo que digo es que siempre pasa algo y pasa siempre a favor del mismo equipo. Al margen de la lucha y eso, ellos siempre tienen la suerte de que algo pasa y ese algo hace cambiar el resultado. Y los equipos que juegan contra ellos tienen eso siempre en la cabeza. A lo mejor es casualidad".

Cuestionado por si Vinicius es el jugador más antideportivo que ha visto y encima con impunidad, Tente dijo: "Creo que se están equivocando con él en la manera que lo suben y eso lo perjudicará en muchas cosas, como en el Balón de Oro. He conocido a muchos jugadores de este tipo, pero no diría que haya uno por encima de otro. Pero hablo y me refiero a cosas puntuales, no a lo largo del tiempo".