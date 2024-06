¡Gündogan desvela su futuro!

Ilkay Gündogan liderará la selección alemana en la Euro 2024 en la que son anfitriones. Antes del inicio del torneo, el mediocampista del Barça ha revelado sus intenciones futbolísticas de cara un futuro. Y es que Gündogan tiene claro que quiere ser entrenador. En una entrevista con el diario alemán 'Spiegel', ha dejado claro que se ve en los banquillos cuando ya no esté en el campo. Si pudiera, elegiría "la inteligencia futbolística de Pep" Guardiola, "la autoridad paternal de Klopp" y de Thomas Tuchel, "los contenidos de entrenamiento y su vista para el detalle".

Elogio al entrenador de moda

Gündogan nunca se ha callado las cosas que piensa y no ha sido menos elogiando a Xabi Alonso. Esta vez, el del Barça ha sido quien ha elogiado al ex del Madrid y su habilidad como entrenador. "Quiero ser un entrenador que empatice muy bien con sus jugadores, pero que también tenga inteligencia futbolística. Me gustaría seguir un camino similar al de Xabi Alonso en el Leverkusen", afirmó.

Las raíces del capitán

Ilkay Gündogan tiene raíces turcas, aunque sea el capitán de Alemania. Aunque su descendencia no sea 100% alemana, para él es "una sensación muy bonita", recalcando que no le da importancia sus orígenes migratorios, ya que es capitán por su liderazgo. "Sé que gente como yo es necesaria en puestos de liderazgo porque refleja una nueva realidad en Alemania. Puede que nuestro aspecto sea diferente, pero también somos alemanes".

También ha hablado en clave Barça y comparándolo con la 'Mannschaft'. Gündogan valoró más la profesionalidad de los compañeros que sus raíces: "En el Barcelona o también en nuestra selección alemana, juegan juntos profesionales de distintas procedencias. A pesar de ello, la interacción funciona realmente bien".