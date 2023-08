Ter Stegen no solo salva goles, también los marca

Aquí solemos dar ‘la turra’ con La Masia, entre otras cosas, porque los canteranos acostumbran a ser también los más comprometidos con el equipo. Pero hay casos de futbolistas que han llegado al Barça ya superada la edad de formación y que con el paso de los años, con sus actuaciones y sus actitudes, se han ido ganando el cariño de la afición y han llevado la relación con el club más allá de la estrictamente profesional.

El ‘tsunami’ propiciado por las intolerables conductas de Luis Rubiales tras la brillante consecución del Mundial por parte de la selección española femenina se ha llevado también por delante, informativamente hablando, una noticia que no puede pasar tan desapercibida en el mundo culé. La renovación de Marc-André ter Stegen hasta 2028, acompañada del diferimiento de un 30 por ciento de su salario que le viene muy bien al club para las inscripciones, garantiza la continuidad del muro alemán por muchos años y abre las ventanas con un soplo de aire fresco ahora que el dinero de Arabia Saudí está tan de moda. De ahí la cláusula de 500 millones de euros que debería ser suficiente, aunque en esto del fútbol ya nadie sabe...

Llegó hace nueve años, un 22 de mayo de 2014 de Mönchengladbach como apuesta personal de Andoni Zubizarreta, otra leyenda bajo los palos del Barça -ocho temporadas y 410 partidos oficiales- y al que se tiene que reconocer su pleno acierto.

Porque Ter Stegen no solo es el portero titular del Barça, es el segundo capitán del equipo, que luce el brazalete con orgullo cuando el primero, Sergi Roberto, no está sobre el terreno de juego. Y, sobre todo, es un enamorado del club y de Barcelona. Su pareja, Daniela, y el pequeño Ben se sienten a las mil maravillas. Encontrarse a alguien con tanta popularidad en el metro o paseando por el barrio de Gràcia convierte lo que debería ser normal en extraordinario. Y, en su caso, no se trata de una pose, sino de una filosofía de vida.

Si Marc-André cumple todo su contrato, y no hay por qué dudar de ello, alcanzará ni más ni menos que 14 temporadas en el Barça, donde se retirará con 36 años. El germano suma 379 partidos oficiales y el portero de la historia con más participaciones es Víctor Valdés, con 535. Al ritmo actual no sería una quimera que lo pudiera sobrepasar.

Estamos tan acostumbrados a Ter Stegen que, pese a que ha tenido años mejores que otros, no nos damos cuenta de la importancia de contar con un ‘ángel de la guarda’. Son ya 159 porterías a cero como azulgrana, dos de dos esta Liga. No solo salva los goles, también los marca: su continuidad es un auténtico golazo.