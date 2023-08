Terrats: "El Barça ha acertado de pleno fichando a Oriol Romeu"

Ramón Terrats asegura a SPORT que "Uri es como Busquets: hace el trabajo sucio y otros, como De Jong, se benefician a su lado" De Lo Celso, objetivo azulgrana, su excompañero en el Villarreal explica que "es muy bueno, con una calidad diferente"

Circunstancias del fútbol, los dos pivotes la temporada pasada en el Girona, Oriol Romeu y Ramón Terrats, se verán las caras este domingo, el primero con la camiseta del FC Barcelona y el segundo, con la del Villarreal.

Ramón Terrats, entrevistado por SPORT en la previa de la visita azulgrana a La Cerámica, elogia con admiración y sinceridad a Romeu. "Para mí es el mejor fichaje que han podido hacer en esa posición, han acertado de pleno, para mí es muy bueno en todos los aspectos, puede no tener el nombre que podían tener otros que sonaban, pero se ha adaptado de maravilla, muy rápido. En la gira ya fue el mejor, les va a dar muchísimo equilibrio que yo creo que es lo que Xavi busca, como Michel en el Girona".

Y tiene claro con quién compararlo: "Uri es como Busquets, hace el trabajo sucio y otros se benefician. De Jong lo está haciendo muy bien porque tiene a Uri al lado".

Ambos han hablado estos días, "aunque Uri no es mucho de móviles ni de redes sociales" y ya sabe la que le espera. "Tiene muchas ganas de jugar y de verme. El siempre dice y tiene un libro que lo explica muy bien que nada más salir al campo lo primero que hay que hacer cuando el equipo rival está dominando, dar algún palo que otro, y me dijo: 'tengo ganas de darte algún palo'. Jaja, es muy buen tío y con una forma de ser muy especial", reconoce, con una gran sonrisa, Ramón Terrats.

También se refiere en la entrevista a Giovani Lo Celso, objetivo del Barça. Para Terrats, "es un perfil más ofensivo de los que el Barça tiene en el centro del campo y un jugador con último pase creo que les puede venir muy bien. Es muy bueno , le veía entrenar y ya veías que tenía una calidad diferente.

Terrats debutó como federado contra el Barça... y marcó un gol

Ramón Terrats (Barcelona, 2000) es un perico de cuna y familia, aunque incomprensiblemente no le ficharon en el fútbol base del Espanyol. “No se dio, el fútbol al final cambia muy rápido y nunca sabes dónde puedes estar un día, veremos”, asegura el centrocampista, que se encuentra muy a gusto en Villarreal, con el equipo y la afición. Contra el Barça no ha jugado en partido oficial -la pasada Liga, en La Cerámica, estuvo en el banquillo-, pero sí una vez de pequeño en el que fue su estreno como federado (fotografía de abajo). “Marqué un gol. Un amigo que jugaba conmigo me mandó un vídeo y lo sigo viendo”, recuerda con cariño.

Ramón Terrats, contra el Barça y con la camiseta del Europa en fútbol-7 | Zoltan Czibor