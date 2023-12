Cuando Piqué tiene razón, la tiene

No siempre he estado de acuerdo con las opiniones y comportamientos de Gerard Piqué. Ahora bien, nadie puede poner en duda su capacidad de emprendimiento, conocimiento y visión de la industria del deporte, indiferentemente de cómo le hayan ido las cosas. Para acertar o equivocarse, primero, hay que tener iniciativa. Y él, presidente de Kosmos y de la Kings League, la tiene.

El mensaje que dejó hace unos días durante su intervención en el Expansión & Marca Business Sport Forum me pareció tan acertado y ajustado a la realidad que deberíamos verlo como una señal de alerta: “En cinco años el Barça y el Real Madrid no podrán competir en Europa”. Tiene toda la razón del mundo Gerard Piqué.

Barça y Real Madrid siguen siendo los dos gigantes del fútbol mundial, si bien llevan ya muchos años compitiendo en inferioridad de condiciones contra los clubs que son propiedad de multimillonarios o incluso de estados ante la ceguera de FIFA y UEFA, que no aplican el ‘fair play’ financiero con la misma vara de medir.

No es de recibo que el FC Barcelona, por ejemplo, tenga que dejarse la vida en conseguir patrocinadores para cumplir con las reglas de LaLiga, o hacer un puzzle con las fichas de sus futbolistas para cuadrar su masa salarial, y el PSG, que todavía no es nadie en Europa, tenga sponsors de su propio país, Qatar, que aporten contratos que están absolutamente fuera de mercado y totalmente sobredimensionados. Tampoco lo es que el Barça, por las exigencias de LaLiga (otra cosa es la política económica de la entidad azulgrana) no pueda fichar a quien querría fichar y el PSG sí tenga recursos para pagar a Mbappé, Messi y Neymar juntos. Es evidente que alguien está haciendo trampas.

Dopaje absoluto

Mientras en LaLiga los clubs van atados con bridas, algo que no es criticable si todos los clubs europeos jugaran bajo las mismas reglas, vemos cómo el Chelsea o el Newcastle, que no han empatado con nadie en los últimos tiempos, tienen todo el dinero del mundo para acometer fichajes millonarios uno tras otro. O el City, o el United… Es decir, la Premier League no es tan rigurosa como la LaLiga y la UEFA, donde todos juegan bajo el mismo paraguas, no corrige esos desequilibrios.

Entiendo a Laporta y a Florentino. Y a sus respectivas juntas directivas. Incluso veo normal que ellos contemplen la Superliga como la solución ideal para acabar con esas injusticias, aunque el tema de la Superliga va acompañado de otras muchas aristas. Por eso el aviso de Gerard Piqué no debe caer en saco roto. O todos los clubs son iguales en el control económico a nivel europeo, o Barça y Madrid cada vez lo tendrán más difícil para competir.