Alexia Putellas presenta su Fundación Eleven: "Quería cambiar el mundo"

“Quería cambiar el mundo”. Así nació ‘Eleven’, la Fundación que Alexia Putellas presentó este miércoles en la Casa Seat de Barcelona, acompañada de los suyos y de personalidades conocidas de distintos ámbitos, también del club (Xavi Puig, Elena Fort y Roger Grimau). Una organización que busca cambiar la vida de 300 niñas, de momento, a través del fútbol.

“Este proyecto empezó en el peor momento de mi vida profesional y personal, cuando me rompí la rodilla”, explicaba la capitana del FC Barcelona y de la selección española. “Viví una situación que por mucho que quisiera avanzar, no iba a ir más rápido. No sabía cómo canalizar mi creatividad que tenía con el fútbol. Fue un proceso complicado hasta que ordené la cabeza. Y poder dar acceso y oportunidades a todas las niñas siempre ha sido una de mis mayores inquietudes”.

Alexia ha crecido en un entorno que la ha ayudado a crecer libre y a convertirse en lo que hoy en día es: una mujer que ha cambiado la historia del fútbol. Pero sabe que no todas las niñas tienen la suerte de contar con ello y quiere ayudarlas. Se rodeó del mejor equipo -en el que también están su madre, Eli, y su mejor amiga, Míriam- para hacer algo grande: “yo solo soy el vehículo”.

Fútbol, comunidad e identidad

La Fundación ‘Eleven’ constará de varias academias -la primera, con sede en su Mollet del Vallès, con cien niñas-, donde trabajarán conjuntamente educadoras sociales y entrenadoras de fútbol, donde se tratará, especialmente, la gestión emocional. El 19 de junio se inaugurará otra academia en Itagüí, Colombia. A finales de año o principios de 2025, otra en México. Y existe el compromiso de abrir otra, en 2026, en la República Dominicana. El presupuesto está asegurado para los próximos diez años.

Una Fundación con tres pilares directamente relacionados con la vida de Alexia: el fútbol, la hermandad de mujeres -por la importancia de formar parte de una comunidad-, y la identidad personal -porque cada niña es diferente y el proyecto busca la máxima personificación de cada caso-. Crear empoderamiento, identidad, grupo y vínculos a través del fútbol.

Siempre lo ha dicho y es una de sus máximas: “Si quieres ir rápido, ve sola. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañada”. Y Alexia quiso que todos los que han sido parte de su carrera y de su éxito estén de algún modo presentes en este proyecto, desde su familia hasta ‘Nike’, pasando, obviamente, por el Barça