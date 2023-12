Messi: "Me molestó lo que dijo Lewandowski..."

Al '10' no le gustó que el polaco criticara su votación para el 'The Best' 2021 Leo Messi demostró su enfado durante el Polonia-Argentina del Mundial de Qatar

Leo Messi y Robert Lewandowski se enfrentaron con sus respectivas selecciones durante el Mundial celebrado en Qatar en 2022. Aquel partido acabó con victoria de Argentina por 0-2, pero, más allá del resultado, sorprendió la actitud poco amistosa del '10' con el polaco. De hecho, el hoy futbolista del Inter Miami reconoce en declaraciones a ESPN que estaba contrariado.

"Me habían molestado las declaraciones que había hecho Lewandowski. Porque yo, cuando gané el Balón de Oro, sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó". Por eso, confiesa meses más tarde, que "lo volví a gambetear porque era él" en el encuentro mundialista.

Messi y Lewandowski, en el Polonia-Argentina del Mundial de Qatar | AFP

Una afirmación que confirma también su compañero de selección, Ángel Di Maria: "Hasta mi abuela se dio cuenta que Messi encaraba a propósito a Lewandowski en el Mundial. Son cosas de él, que le quedan adentro a veces. Cuando uno habla de él, te la termina tirando en una nota o te lo hace dentro de una cancha. Él habla así, de esa manera. Creo que es normal. Hay gente que a veces no lo respeta y no se dan cuenta que es el mejor jugador de la historia. No hay que decirle nada porque se termina encendiendo y es peor".

El origen de un 'pique' ya olvidado

Cuando Lewandowski ganó el 'The Best' sin que Messi, capitán de Argentina, le votara, el polaco dijo que "pidió un Balón de Oro para mí, pero no me votó para el 'The Best'". Leo, en la ceremonia del Balón de Oro 2021 que acabó ganando, expresó que "todo el mundo estuvo de acuerdo en que el año pasado fuiste el ganador. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que mereces tener este trofeo en tu casa".

Miami y Messi, un idilio que no se agota | AFP

Pese a estas diferencias que quedaron de manifiesto en el Mundial, Leo Messi y Lewandowski ya han pasado página: "Tuvimos una charla y estuvimos de acuerdo en que todo fue un malentendido. Ignoré todas las cosas pasadas porque era Robert, y nos fue bien. Luego él también se fue a Barcelona. Hablamos mucho sobre el club y la ciudad".