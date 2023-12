La decisión que perjudicó a Griezmann en el Barça

El francés llegó al Camp Nou en 2019, un año más tarde de lo que el Barça había previsto El club blaugrana invirtió 120 millones de euros en un fichaje que fue un fracaso

Griezmann es, con permiso de Bellingham, el futbolista más en forma de la Liga. Es la camiseta rojiblanca la que mejor le queda, la de un club en el que se siente el número uno y ejerce como tal. De hecho, el paréntesis que vivió en el Camp Nou no hizo más que reforzar sus lazos con el conjunto colchonero. Antoine, parece evidente, nunca debió salir del Atlético de Madrid. O, por lo menos, no como lo hizo.

El 14 de junio del 2018, emulando a LeBron James, que anunció su pase a Miami Heat en 2010 pero al revés, dijo "no" al Barça cuando en el Camp Nou todos, desde la junta directiva hasta el vestuario, le esperaban con los brazos abiertos. Griezmann rechazó al club blaugrana a través de una especie de documental titulado 'La decisión' y que fue producido por la productora de Gerard Piqué, Kosmos Studios.

Leo Messi le da la bienvenida

El ex central, cuando los rumores de su llegada al Barça crecíana diario, hizo de enlace entre la plantilla culé y el francés. También Luis Suárez tenía un nexo de unión a través de su compatriota Diego Godín, que es padrino de la hija mayor de Griezmann. Así, Leo Messi, líder indiscutible de aquel equipo, le daba la bienvenida de forma indirecta con unas declaraciones que hizo en RAC1 en 2018: "Claro que me gusta, es uno de los mejores jugadores del momento. No sé si hay algo, pero estamos contentos de que vengan los mejores al Barça".

Pero, como deciamos, Antoine dijo "no". Y aquella negativa no sentó nada bien a los pesos pesados del Barça, cuya predisposición ya no era la misma que un año atrás. En ese sentido, los jugadores, cuando las informaciones sobre su fichaje eran cada día más, le preguntaron a Josep Maria Bartomeu si iba en serio. El entonces presidente les dijo que no, pero acabó firmando por 120 millones de euros más una extraña cláusula de penalización de 15 millones más.

Leo Messi y Griezmann celebran un gol con el Barça | JAVI FERRÁNDIZ

Leo Messi llegó incluso a preguntar a Ernesto Valverde dónde iba a jugar Griezmann. El entonces técnico blaugrana no tuvo una respuesta clara para el argentino. Pese a todo, Suárez, Piqué y el propio Leo Messi intentaron suavizar su postura con el objetivo de que Antoine se sintiera cómodo en el Camp Nou, pero la emoción con la que le habrían recibido antes de 'La decisión' no era ni mucho menos la misma.

❗ Acuerdo entre el Barça y el Atlético de Madrid por la cesión de @AntoGriezmann — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 31 de agosto de 2021

Aquel año, en agosto de 2020, el Barça cayó 2-8 ante el Bayern en Lisboa en uno de los partidos más nefastos de la historia del club. Las cosas no iban bien ni dentro ni fuera del campo y la adaptación de Griezmann al vestuario nunca fue la idónea. En 2021, una temporada más tarde, Laporta se echó atrás y no renovó a Leo Messi pese a tenerlo todo pactado. El presidente también tenía entre sus objetivos deshacerse del internacional francés, cuyo salario era de los más altos.

Esto ocurrió semanas más tarde, cuando Antoine fue cedido a su anterior club, el Atlético, donde su afición le pasó factura por haber abandonado el Metropolitano. Con el tiempo, Griezmann ha recuperado la confianza de los colchoneros, algo que nunca ocurrió vestido de blaugrana. Más allá de la tensión o la falta de 'feeling' que tuvo en el vestuario del Barça, Antoine siempre ha mostrado a Messi un respeto casi reverencial. Y viceversa.