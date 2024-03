Que este partido deje de ser a vida o muerte

La 'pullita' de Xavi a un periodista: "Según tú, no nos llega..." / FC Barcelona

El FC Barcelona circula al filo de la navaja hasta el punto que cualquier partido parece a vida o a muerte. Una victoria o una derrota adquiere un significado triunfal o trágico, según el desenlace del mismo. El Barça atraviesa una etapa tan complicada en la que este encuentro que se disputará por la noche en Montjuïc parece ser definitivo.

Y es que hay en juego muchos millones: 15 por el pase, unos 8 de taquilla para el partido de vuelta de los cuartos, más unos 50 por acercarse a la clasificación para el Mundial de clubs. Objetivo: Evitar la ruina. Por eso, ganar al Nápoles es más que un objetivo porque en el trasfondo está el aspecto económico, el pilar a recuperar para que este partido, en un futuro, deje de ser tan decisivo.

Sin dinero, no se ficha; si no se ficha, el equipo pierde competitividad; si pierde competitividad, no se alcanza los retos fijados; sin logros, el Barça pierde atractivo mundial; sin atractivo mundial, las marcas se alejan... Y todo es un pez que se muerde la cola. Una encadenación de hechos que solo puede hacer que el Barça empiece a sacar la cabeza de dentro del agua y pueda respirar tranquilo, aunque sea para revivir esta misma tensión cuando se afronte la eliminatoria de los cuartos de final.

Entrenamiento del FC Barcelona / valenti enrich

Por todo ello, el Barça precisa ganar. Es más, tiene la obligación de ganar, pero los jugadores solo deben sentir el aliento de la afición para que ellos puedan exprimirse en las mejores condiciones y sacar lo mejor de sí mismos. A veces, un exceso de tensión o de presión puede ser perjudicial. Si no, que se lo pregunten al Barça de Guardiola cuando afrontó esa eliminatoria contra el Inter de Milan, con el equipo bajando del hotel Florida hasta la ciudad con la carretera abarrotada de aficionados animándoles.

El Barça necesita ir a una para superar esta eliminatoria logrando que solo sea un obstáculo en la carrera para renacer, que acabe siendo un trampolín para saltar más lejos y volver a coger esa dimensión que con el paso de los últimos años ha ido perdiendo. Dos años en la Euroleague acaba siendo una losa que hay que olvidar. Hoy, todos seremos Xavi, y todos seremos sus jugadores.