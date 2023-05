Messi mueve ficha. Ahora le toca al Barça

El regreso de Messi al Barça está un poco más cerca. El crack argentino ha dado un paso decisivo para volver al club blaugrana: comunicar al PSG que no acepta su oferta de renovación. Las relaciones entre la entidad gala y el futbolista y su entorno están totalmente rotas. Tanto, que el PSG le ha sancionado injusta y desproporcionadamente por haber viajado a Arabia Saudí por un compromiso comercial cuando anteriormente le había dado permiso. Este castigo ha detonado la bomba: la etapa de Messi en París se ha acabado. Y ahora toca afrontar el futuro. El Barça, por supuesto, es el mejor posicionado sentimentalmente para acoger al número uno del mundo. Pero antes de que el ‘refichaje’ de Messi pueda ser una realidad queda un largo y tortuoso camino por recorrer.

De entrada, el Barça debe recortar 200 millones de euros de gastos para conseguir ‘fair play’ y poder hacerle la oferta que ya tiene preparada: 25 millones de euros por temporada y dos años de contrato (1+1). Por no hablar de que Laporta todavía no ha hablado personalmente con Messi para limar asperezas tras su traumática salida. Messi, que conoce el interés del Barça por recuperarlo y ha mantenido conversaciones con Xavi sobre su hipotético papel en el equipo, espera que el club blaugrana mueva ficha oficialmente. Hasta ahora todo han sido declaraciones de buenas intenciones y mensajes interpuestos por terceras personas. Messi, insisto, está hoy un poco más cerca del Barça que ayer. Pero todavía no está en el Barça. El verano, como vaticinó Mateu Alemany hace unos días, “será interesante”.

LAPORTA SE QUEDA SIN SUS DOS EJECUTIVOS ESTRELLA

Un Mateu Alemany que, por cierto, se ha bajado del barco blaugrana. Laporta ha perdido en poco más de un año a sus dos ejecutivos estrella. El 8 de febrero de 2022, Ferran Reverter, CEO del club, abandonaba el Barça por discrepancias con el presidente sobre la gestión de la entidad e, incluso, el modelo de propiedad. El martes por la noche, una hora después de que el equipo lograra certificar su primer título de Liga tras tres temporadas de sequía, se anunciaba que Alemany, director de fútbol, renunciaba a su cargo ante una oferta irrechazable del Aston Villa. Laporta suplió la primera baja autonombrándose presidente ejecutivo y ahora se enfrenta al reto de sustituir al ‘hombre milagro’ del mercado de fichajes y traspasos. Con la incógnita, además, de qué va a suceder con Jordi Cruyff, director deportivo que acaba contrato el próximo 30 de junio. Veremos qué solución encuentra ahora el presidente...