Laporta defiende al Barça

El presidente reclamó unidad en el barcelonismo tras unas semanas de mucho ruido, pero cuyos decibelios han disminuido tras el pase a octavos de la Champions "Siendo del Barça sufres, pero es un sufrimiento divertido El Barça te da la opción de vivir la vida muy intensamente, yo me lo paso pipa", comentaba

Tras un mes complicado en lo deportivo, social e institucional, el FC Barcelona vuelve a respirar tras la victoria frente al Porto que le otorga un billete hacia los octavos de final de la Champions League. Los decibelios alrededor del proyecto deportivo que lidera Xavi Hernández disminuyen. Pero ya saben de la idiosincrasia de este club: no hay ni un día tranquilo. Aunque este miércoles se ha podido vivir con algo de tranquilidad. También de celebración.

La entidad blaugrana ha celebrado su 124º aniversario desde su fundación. Los prolegómenos a lo que será una gran fiesta del barcelonismo el próximo año cuando se cumplan 125 años desde que se fundó en 1899.

"Si no hay ningún contratiempo, celebraremos el 125 aniversario en nuestro estadio aunque no esté acabado del todo. Será la culminación de uno de los sueños del barcelonismo. Llegamos en un buen momenapoles nto, con fuerza, con el Més que un Club fortalecido", comentaba el presidente blaugrana en el acto celebrado en el Auditori 1899.

Se ha podido ver a un Laporta liberado, emocionado y distendido en dicho acto. El máximo mandatario de la entidad blaugrana, con un tono eufórico, ha reclamado unión en el barcelonismo para regresar a la senda del buen juego y de los buenos resultados. En las horas bajas es cuando jugadores, 'staff' técnico y afición deben remar juntos en la misma dirección.

Una piña blaugrana

"Estamos viviendo momentos de renovación. Con el nuevo Spotify Camp Nou, con el Espai Barça. Es un momento de grandes desafíos, de cambios muy importantes. Es una nueva era que nos llevará a una nueva etapa con retos apasionados. Pediría al barcelonismo que viva este instante con emoción y compromiso. Somos unos privilegiados porque podemos ser testigos de estos hechos. Tenemos que vivir estos momentos más unidos que nunca ante las adversidades. Tenemos que ser una piña", argumentaba 'Jan' a todos los asistentes, justo antes de cantar la que será una versión retocada del himno del Barça para este centenario.

Laporta, eufórico, quiso reivindicar la victoria contra el Porto. El equipo supo sobreponerse al tanto inicial de los lusos y realizó un muy buen segundo tiempo. Algo que el club necesitaba tras las derrotas contra el Real Madrid y Shakhtar Donetsk, empate frente al Rayo Vallecano y victorias por la mínima y sobre la bocina ante Real Sociedad y Deportivo Alavés. Toda una montaña rusa de emociones en la que el presidente Laporta aseguró sentirse a gusto.

Una victoria balsámica

"Siendo del Barça sufres, pero es un sufrimiento divertido El Barça te da la opción de vivir la vida muy intensamente. Me lo paso pipa con el Barça. Ganar ayer y estar ya clasificados para octavos nos da tranquilidad. Me alegré por Xavi, que se lo merece, que ha tenido que superar situaciones difíciles, satisfacción por los goles de Cancelo y Joao Félix, Pedri corrió 13,5 kilómetros, hizo de Pedri y de Gavi, con Frenkie tenemos el balón y somos imbatibles", exponía 'Jan'.

Ya con un tono más incisivo, el presidente no se mordió la lengua con algunas decisiones arbitrales que han perjudicado a los culés últimamente. "También me ha gustado porque algunos nos estaban esperando. No nos lo ponen fácil y por eso da mucho más gusto ganar. Esta semana solo se hablaba de 'collonades' y no se hablaba del penalti de Raphinha. En Madrid se hubiese estado hablando solo de ese penalti y del de Lewandowski. No es victimismo, es una realidad. Hemos ganado y tenemos la moral de hierro para jugar contra el Atlético y el Girona", sentenciaba.