"No es una excusa, pero nos han perjudicado los árbitros"

Xavi ha hecho referencia a las decisiones arbitrales que han afectado a su equipo, las últimas en Vallecas ante el Rayo El penalti sobre Raphinha fue clamoroso y Laporta ha asegurado, por su lado, que es "como una catedral"

Larga e intensa rueda de prensa la que se vivió este lunes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper en la previa de un FC Barcelona-Oporto que se ha convertido en poco menos que una final.

Para el Barça es vital ser primero de grupo de cara a enfrentarse con un club de menor entidad (dependerá de la suerte también, obvio) en los octavos de final. Y consciente Xavi de la asignatura pendiente que tiene con la máxima competición continental.

NO ES UNA EXCUSA...PERO LOS ÁRBITROS NO ESTÁN AYUDANDO

Entre las preguntas sobre el juego, sobre si siente la confianza de la directiva, si lo del Oporto es una final, Xavi también hizo referencia a las decisiones arbitrales. El penalti bastante claro cometido sobre Raphinha, la agresión sin balón a Lewandowski. En Vallecas influyeron las decisiones del trencilla.

"Es una evidencia que con más puntos estaríamos más tranquilos. No tenemos suerte, ya lo dije en Vallecas. No es una excusa. No me protego en las excusas. Tenemos que jugar mejor, pero que nos han perjudicado decisiones arbitrales, también", comentó el entrenador vallesano. No esconde que ha habido un bajón importante de juego y sensaciones las últimas semanas. Pero también que con algunas de estas actuaciones polémicas de los colegiados, en caso de haber caído de otra forma, los habrían dejado en otra situación. Y quizás se hubiera minado menos la moral del grupo.

BAJÓN EN EL RENDIMIENTO DE LOS DELANTEROS

Los números no suelen engañar. Sobre todo cuando se analizan teniendo en cuenta 18 partidos. Suficiente como para sacar algunas conclusiones. Estos nos dicen que a estas alturas del curso pasado los cinco delanteros del Barça acumulaban 33 goles. Y que actualmente, tras estos primeros 18 encuentros oficiales, suman solo 19. 14 menos. "Somos el equipo de Europa...quizás de España que más genera. Es clave avanzarse en el marcador. Si no lo hacemos, no estamos tan a gusto. Te mina la confianza. El rival se avanza y es más complicado. Lo debemos pulir y mejorar", dijo el entrenador egarense.

Joao Félix, sin ir más lejos, lleva 12 partidos sin ver puerta con el Barça tras un inicio bastante bueno. El atacante luso debe ganar esa regularidad que a lo largo de su carrera, tanto en Atlético como Chelsea, le ha faltado. Y ahí es clave la figura del entrenador vallesano. Además, el hecho de que Lewandowski llevase 18 tantos a estas alturas el curso pasado y ahora esté en ocho solo tampoco ayuda.

NINGUNA INTERPRETACIÓN AL ENCUENTRO MÁRQUEZ-LAPORTA

Joan Laporta acudió el domingo a ver el duelo entre Cornellà y Barça Atlètic en Palamós. En un contexto en el que el juego y los resultados del primer equipo no están acompañando, algunas interpretaciones se fueron hacia un 'mensaje' del presidente sobre la situación de Xavi.

El presidente bajó al vestuario para departir con Rafa Márquez y para felicitar al equipo. ¿Un guiño al mexicano y un aviso para Xavi? No para el técnico egarense, que no quiso entrar en polémica: "Es señal de unión. Lo hace siempre. Tiene fotos con nosotros también en el vestuario. No veo ningún problema".

El rendimiento del filial azulgrana está siendo excelente. El equipo está a solo dos puntos del líder y está en posiciones de promoción de ascenso (cuarto con 26 puntos). Sube una hornada excelente y entre Márquez y Xavi hay buena comunicación para que pueda sumar y haya piezas que vayan saltando a la primera plantilla.