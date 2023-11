El juguete de Chen

Es explícito, soy culé, muy culé, por tanto, pónganle un buen sesgo a este artículo. Ello no implica que tenga la más mínima animadversión hacia los pericos, no la tengo en absoluto. Los veo como rivales dentro del campo, nada más. El fútbol debería ser así. ¿Que hay pericos que no entiendo? Tantos como culés. Me gustaría para Barcelona un Espanyol tan fuerte como el Atlético en Madrid o la Lazio en Roma.

Cuento buenos amigos entre sus fieles seguidores, el que más y con el que más he hablado del club blanquiazul es Toni Segarra, tan perico, tan brillante. Juntos vivimos y celebramos la clasificación del Espanyol de Rubi para Europa en 2019 en la tribuna de Cornellà.

En esa época, tras trabajar para el equipo de Sarrià profesionalmente en el ámbito de la publicidad, fue la etapa en la que la institución tuvo el acierto de fichar a un ejecutivo brillante, Roger Guasch, que pudo haber transformado la entidad, pero se lo negaron por su dudoso pedigrí.

Hay algo de autodestructivo en la entidad, por mucho que me rematen a tuits tras esta lectura. En esa época, tras presentar mi primera campaña, recuerdo que lo primero que me preguntaron fue si yo era culé. Nunca nadie me preguntó si me gustaba el café tras presentar una campaña de Nespresso.

Curioso entorno el perico, pero ese no era el foco de mi artículo, sino más bien otro, su también curioso presidente. El asiático va por la docena de entrenadores en apenas ocho años, todo un récord. Súmenle cuatro directores generales y cinco directores deportivos.

Por suerte, el dinero para fichar y despedirlos es todo suyo, no hay malversación más que la suya que le afecta a él principalmente. Va camino de hacer bueno a Collet. De toda esta tropa de profesionales, tan solo uno ha podido comunicarse directamente con él: Mao Ye. Solo él sabe qué y cómo ha traducido a un lado y a otro las conversaciones entre el presidente y todos sus interlocutores.

La sensación es que un chino rico, curiosamente empresario juguetero, se compró un club de fútbol. Existe la duda de si lo hizo por pasión futbolística, eso parecía al principio, o tan solo fue una pura inversión fuera de su pais cuando en China estaba de moda el fútbol.

Chen Yangsheng no llega a la década en el Espanyol y parece que se ha aburrido de su juguete. Para él es tan solo una mala inversión, con la que sigue perdiendo dinero, pero para los pericos él empieza a ser su principal problema.

Un señor distante y poco cercano a los aficionados, sin ninguna empatía por los colores y por los sentimientos, que maneja el club como los dirigentes comunistas gestionan su país, con mano dura, con una gestión autárquica y sin atisbo de interacción con nadie más que con su fiel contacto, gestor e intérprete en Barcelona. Salir de la ruleta rusa de la Segunda División puede ser un auténtico trauma social y deportivo.