Ramis: "Sabemos el reto que hemos aceptado y nos sentimos preparados"

El nuevo técnico del Espanyol reconoció en su presentación que busca un bloque "sólido, consistente y que tenga mecanismos definidos" "Llegar a este club culmina uno de los momentos más importantes y relevantes en nuestra carrera", apostilló Ramis, sustituto de Luis García

Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador del Espanyol hasta el final de temporada con opción a una más si asciende, afirmó este lunes en el Stage Front Stadium que, tanto su cuerpo técnico como él, saben "el reto" que han aceptado, y aseguró que se sienten "preparados".

Ramis respondió afirmativamente a si este desafío es el mayor de su carrera y comentó en su presentación que recibir esta oferta le llenó de "ilusión y responsabilidad". "Llegar a este club culmina uno de los momentos más importantes y relevantes en nuestra carrera", apostilló el preparador, elegido como sustituto de Luís García para devolver el club a Primera.

Respecto a su libro de estilo, el tarraconense comentó que la prioridad es que el equipo "entienda" qué quiere de él. Ramis avanzó que busca un bloque "sólido, consistente y que tenga mecanismos definidos en todas las fases del juego". Además, matizó que de sus palabras no debe deducirse que "antes no se hiciera".

Mantener el equilibrio entre el ataque y la defensa es otro de los aspectos que destacó el nuevo preparador blanquiazul para obtener buenos resultados en este curso: "Así se estará más cerca de conseguir buenos resultados. No hace falta que diga la igualdad que hay en esta categoría".

Ramis insistió en que la plantilla tiene un potencial "muy alto", pero recordó que las "notas" se ponen al final de curso. "Hay que desarrollar el potencial con la continuidad. Los jugadores deben adaptarse a Segunda División con toda la tranquilidad, el respeto y la humildad", analizó.

El tarraconense confesó que entiende a la afición periquita y no especuló con el tiempo de adaptación. El domingo, frente al Huesca, Ramis irá a por los "tres primeros puntos" ya que viene con la voluntad de ganar partidos desde el principio. "No podemos desperdiciar ninguna oportunidad y ahora tenemos la primera", añadió.

Garagarza explica el adiós de Luis García

Por su parte, el director deportivo, Fran Garagarza, afirmó en que la destitución de Luís García fue "difícil y complicada". El dirigente apuntó que el "talante" del técnico asturiano es "para enmarcar", anteponiendo siempre los intereses de la entidad. Y le definió como "trabajador, entregado, pasional y perico cien por cien".

En cualquier caso, Garagarza comentó que Luis Miguel Ramis es el perfil ideal para relevar a Luís García. "Entendemos que el cambio había que hacerlo. Estamos ante el entrenador que queríamos y que queremos. Es un técnico preparado, que conoce la categoría, con experiencia en diferentes equipos y con un bagaje que nos ayudará".

El director deportivo negó que el problema con Luis García fuera que él no le había elegido al llegar: "Para nada". Además, apuntó que su destitución no vino condicionada por el empate contra el Eibar. "Forma parte de un análisis mucho más amplio y, a partir de ahí, tomar decisiones", apostilló.

En este sentido, Fran Garagarza subrayó que en su cargo está el avanzarse a lo que pueda suceder en el futuro: "El tiempo dirá. Lo difícil de esto es que debes tomar decisiones 'antes de', y para eso estoy. Junto a la propiedad, (el presidente Chen Yansheng) hemos entendido que había que dar este paso".

Garagarza asumió su responsabilidad y apuntó que si no se consigue el ascenso no tendrá problemas en "reconocerlo". Ante la pregunta sobre si dimitirá si no se cumple el objetivo, el dirigente explicó que esto "depende la de propiedad" y avanzó que no dará ese paso porque cree "en un proyecto con estabilidad".

Además, el director deportivo desmintió que el despido de Luís García se produjera a través de un mensaje de WhatsApp e incluso ofreció su teléfono para comprobarlo a los medios: "No es verdad. Hablamos con él a las 10:30 por teléfono y nos citamos a las 11:00 en el estadio. Faltaría más que nos equivocáramos en las formas".

El consejero delegado, Mao Ye, afirmó que despedir a Luis García fue una "decisión difícil" y más por "todo lo que significa" el asturiano para los periquitos. "Arrancamos la temporada con el convencimiento de lograr el objetivo y creemos que debemos tomar las decisiones si lo tenemos claro", reflexionó.

Mao Ye respondió a las inquietudes por el proyecto de la entidad, que lleva una larga lista de entrenadores y directores deportivos destituidos en los últimos años: "Si perdemos el foco, estamos perdidos. El pasado lo conocemos y el presente es subir. O remamos para subir o no llegamos al puerto juntos".