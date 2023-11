Tamudo: "Los rivales le han perdido el respeto al Espanyol"

El legendario futbolista blanquiazul analizó la actualidad del club, mostrándose especialmente crítico con la gestión de Chen Respecto al papel de Garagarza, aseguró que "los que toman las decisiones son el presidente Chen Yansheng y Mao Ye"

Cinco meses después de ser despedido por el club de su vida, el Espanyol, Raúl Tamudo concedió una entrevista al programa de Catalunya Ràdio 'Tot Gira' en la que desgranó la actualidad del club blanquiazul, mostrándose especialmente crítico con la gestión de Chen.

En este sentido, aseguró que el club no le dio ningún tipo de explicación sobre el motivo de su despido "Tuve una reunión con Mao Ye, CEO del club, y me dijo que no había sitio para mí después de haber descendido, así que me fui a mi casa", explicó la leyenda blanquiazul. Ahora, permanece "desconectado del fútbol y centrado en mi familia y en mi hijo".

A pesar de no seguir de cerca la actualidad futbolística, Tamudo reconoció que sí intenta seguir el progreso del Espanyol a lo largo de la temporada. Según el exfutbolista, "el Espanyol tiene que mejorar muchas cosas para conseguir el ascenso. Los rivales le han perdido el respeto y eso se ve cuando vienen al Stage Front Stadium. Debemos recuperar la solidez defensiva para que los rivales sientan que es difícil hacernos un gol.

En lo referente al actual director deportivo del club, Fran Garagarza, Tamudo opinó que “no lo conozco”, pero dejó claro que “los que toman las decisiones son el presidente Chen Yansheng y Mao Ye. No sé cuánto poder tiene, pero es evidente que no se hace nada en la entidad sin el visto bueno de la propiedad”.

Por último, Tamudo aconsejó a Garagarza que se debe trabajar en potenciar el fútbol formativo. "El Espanyol debería potenciar mucho más la cantera. Hay que apostar más por los jóvenes antes de recurrir a fichajes que no tienen el nivel”.