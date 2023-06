La hora de Xavi con los transferibles

El entrenador debe dar un paso al frente para dejar clara la situación a los que deben marcharse La operación salida está estancada y así no se podrá fichar

Hubo cumbre de fichajes en las oficinas del Camp Nou con todos los actores decisivos para la planificación. Desde el técnico, Xavi Hernández, hasta el presidente, Joan Laporta, el nuevo director deportivo, Deco y el ejecutor de operaciones, Mateu Alemany. Era tan importante consensuar las incorporaciones como definir un calendario de urgencia para afrontar las necesarias salidas.

Porque sin lo segundo no habrá lo primero. Y es en este peliagudo tema en el que el club le pidió a Xavi que diera un paso adelante para que comunicara inequívocamente a los afectados que deberán salir del Barça. Vaya, que Mateu Alemany ya ha dicho a sus agentes que no cuentan con ellos, pero los futbolistas deben sentir ya la presión de su entrenador para que comiencen a moverse. Porque de aquí no quiere irse nadie y fichar así es prácticamente imposible.

Xavi ha tenido que lidiar hasta ahora con el difícil equilibrio de mantener la unión en el vestuario mientras que se perfilaba una planificación con unas bajas muy, muy claras. Es difícil hablar claro a un jugador cuando aún hay partidos de por medio, pero ahora se han acabado las buenas formas.

Ferrán Torres, Ansu Fati, Kessié y quizás alguno más deberán irse y, de lo contrario, tendrán prácticamente imposible jugar en el Barça el próximo curso. Es un discurso duro que hasta ahora no se ha hecho pero que deberá implementarse para que las cosas comiencen a fluir. Hoy por hoy, o hay bajas estratégicas o no habrá fichajes de primer nivel.

La falta de concreción en las salidas ya ha costado la espantá de Messi que, viendo la situación, ni ha querido esperar ni ser coresponsable de unos traspasos que a él ni le van ni le vienen. Ahora, se debe trabajar en las ventas para que los Gundogan y compañía puedan firmar y ser inscritos con la mayor celeridad posible.

Son situaciones extrañas y tensas, pero el papel del entrenador aquí es clave para desencallar negociaciones que se han complicado mucho en las últimas semanas. La palabra de Xavi seguro que será muchísimo más eficaz que cualquier amenaza que pueda llegar desde los despachos. Es la hora del técnico, por el bien del club y del éxito de su proyecto.