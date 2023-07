¿Dónde está el comité de transparencia del Espai Barça?

No sé en qué momento me he salido del camino. Quizá vaya en dirección contraria. Incluso puede que sea un supino ignorante, porque continúo sin saber encontrar la verdad del Espai Barça. Por eso, para no ir trastabillado, me agarro a la barandilla de la hemeroteca, refugio seguro, y así no hablo por boca de ganso.

Cuando la candidatura de Laporta ganó las elecciones en marzo de 2021, había encima de la mesa presidencial varias carpetas dejadas por Carlos Tusquets, presidente saliente de la Junta Gestora. Una de ellas era la financiación del Espai Barça. Estaba lista para ser firmada con Goldman Sachs. El interés financiero no llegaba entonces al dos por ciento. La junta entrante entendió que debía revisar ese proyecto a fondo (estaba en su derecho) y lo modificó sustancialmente. Quería, entre otras cosas, más palcos VIPS. El 16 de agosto de 2021, en su comparecencia de prensa para contestar a la dura carta que le había enviado Bartomeu, Joan Laporta dijo del Espai Barça: “El proyecto estaba infravalorado en cuanto a costes”.

Pocos meses después, el 1 de diciembre, el todavía CEO Ferran Reverter y el propio presidente Laporta, presentaron a la prensa el referéndum telemático sobre la financiación del Espai Barça. Palabras textuales del CEO: “Crearemos un comité de transparencia. En las próximas semanas informaremos de cómo funcionará este comité. Para que se entienda cómo nos gastaremos este dinero y hacer seguimiento de cómo se está gastando”. ¿Ustedes han visto ese comité? Estas ‘trampas’ restan credibilidad a los responsables del club. Porque… ¿cuándo son creíbles? ¿Antes? ¿Ahora? Reverter añadió: “Calculamos una inversión de 1.500 millones…/…Es un cálculo muy realista…/…900 millones serán para el Camp Nou, 420 para el Palau y el Petit Palau…”.

En ese mismo periodo de tiempo había quedado abierta al público la Exposición del Referéndum de Financiación del Espai Barça en una carpa de 400 m2 ubicada en la explanada de tribuna del Camp Nou. Una extraordinaria maqueta de todo el Espai Barça con profusa información, también del Palau Blaugrana: “…tendrá 15.000 asientos, será un referente, multifuncional, acogerá espectáculos, se adaptará a las necesidades de las secciones…”. Hablaron Jordi Llauradó y Elena Fort para ‘vender’ la bonanza del proyecto.

La consulta vinculante se celebró el domingo 19 de diciembre en Asamblea de forma telemática y los socios compromisarios votaron a favor de la financiación del Espai Barça con el contenido que todos conocemos. Recientemente se firmó la financiación en las condiciones económicas que puso al descubierto la escritura de Titulación. Y claro, ante las dudas de si estaba o no estaba incluido el Palau Blaugrana y sus edificios adyacentes (uno de los grandes caballos de batalla de los grupos de opinión), desde el club se afirma que sí, que está incluido, pero que no costará 420 millones, que ahora, tres años después, con 200 millones bastarán y, encima, se pagará con el dinero que no se utilice de las contingencias. Es decir, un acto de fe.

A ver: ¿estaba o no estaba infravalorado el Espai Barça por parte de la anterior junta? ¿de qué sirvió entonces la Exposición del proyecto? ¿qué votaron los socios en Asamblea? ¿dónde está ese comité de transparencia que prometieron?

Miren, ahora que está tan de moda ir a Arabia, les dejo un proverbio árabe: “Honesto es quien cambia su pensamiento para afinarlo a la verdad. Deshonesto es aquel que cambia la verdad para afinarla a su pensamiento”. No acuso a nadie de ser deshonesto, faltaría más, pero que no nos tomen por tontos, por favor. Felices vacaciones a todos