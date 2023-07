Laporta: "El Camp Nou costará menos de lo presupuestado"

"Estamos muy encima para conseguir recortar los 1.100 millones que se decía, podemos en 930 si todo va bien", explica el presidente El máximo mandatario blaugrana también confía en que acaben habiendo 27.000 socios en el Estadi Olímpic Lluís Companys

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha concedido una entrevista a 'La Vanguardia' en la que ha repasado la actualidad del club blaugrana. Entre otras cuestiones, el máximo mandatario de la entidad culé ha hablado largo y tendido sobre la remodelación del Spotify Camp Nou en el marco del Espai Barça.

"El año que viene no será fácil. Nos trasladamos a un estadio que tiene la mitad de aforo que el Camp Nou. Esto generará una reducción de los ingresos pero estamos trabajando para compensarlo buscando más patrocinadores. El presupuesto que tenemos para el año que viene en espónsores ya lo tenemos cubierto en un 95% y seremos capaces de conseguir más ingresos", ha explicado en la citada entrevista.

El Spotify Camp Nou volverá a abrir sus puertas en noviembre de 2024 con un 70% de la capacidad, coincidiendo con el 125º aniversario de la historia del club. También reabrirá la FCB Botiga, el museo y gran parte de los asientos VIP.

Hasta la fecha, sin embargo, tan solo 15.000 socios han solicitado su pase de temporada para los partidos del primer equipo de fútbol masculino en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, de los 27.000 reservados para ellos.

"Subir al estadio de Montjuïc es incómodo, aunque a mí no me lo parece tanto. Todos tenemos en nuestras vidas una rutina ya establecida. También asociamos Montjuïc con ir de conciertos", se justifica Laporta. A pesar de ello, el club ha abierto turno para los socios en general y 'Jan' es "optimista": "creo que llegaremos a los 27.000".

Los 'tempos' y el presupuesto

De la misma manera, si no se cumplen los plazos previstos, "habrá consecuencias económicas para Limak -la empresa constructora-" que, en el peor de los casos, puede ascender a "un millón de euros por día de retraso". No obstante, el presidente del Barça está seguro de que "no pasará porque trabajan a muy buen ritmo y siempre cumplen con los plazos de sus obras; es uno de sus puntos fuertes".

En este sentido, Laporta se ha mostrado confiado en rebajar el importe presupuestado para la remodelación del Spotify Camp Nou. "Yo creo que vamos a rebajar lo presupuestado para el estadio y para las contingencias, de hecho ya está pasando. Estamos muy encima para conseguir recortar los 1.100 millones que se decía. Creo que vamos a estar en 960 millones y a lo mejor en 930 si todo va bien. Y el Palau pienso que no llegará a 200 millones", ha reconocido.

¿El motivo? "Hay que tener en cuenta que firmamos unos tipos de interés flexibles en algunos tramos de la operación. Esto quiere decir que podremos cambiar esos intereses en función de si el mercado nos da unos mejores precios", ha argumentado el presidente culé.

La dimisión de Jordi Llauradó

En este contexto, sorprendió la dimisión de Jordi Llauradó como directivo del FC Barcelona hace un mes, tal y como adelantó SPORT. Hace unos meses se anunció que dejaba su cargo como responsable del 'Espai Barça', justo el mismo día que la Junta Directiva escogió a la empresa turca Limak para la remodelación del Camp Nou.

"Hay más miembros de la junta directiva que conocen el mundo de la construcción, quizás desde diferentes ángulos que el señor Llauradó, pero bien preparados. Respetamos la decisión de Jordi Llauradó, nos dijo que se marchaba porque no podía dedicarle todo el tiempo suficiente y porque por su actividad profesional podía encontrar alguna incompatibilidad", ha argumentado Laporta en la entrevista concedida a 'La Vanguardia'.