¿Puede el Barça fichar un delantero que asegure los goles de Lewandowski?

Lewandowski, goleador ante el Atlético / VALENTÍ ENRICH

Aunque todavía lo hagan con la boca pequeña, admiten en el FC Barcelona que existe debate sobre el futuro en el club del polaco Robert Lewandowski.

Su rendimiento en su segunda temporada como azulgrana no ha sido el mismo que en la primera y en su tercera temporada en el club pasará a cobrar más de treinta millones de euros brutos, como se pactó cuando llegó al Spotify Camp Nou en el 2022. Además, Xavi considera que Lewandowski ya no recuperará su mejor nivel y ya ha sustituido al polaco en varios encuentros importantes, como en los recientes jugados en el Santiago Bernabéu y Montilivi, a pesar de necesitar goles para levantar aquellos partidos.

Sueldo al margen, pactado entre el club, el jugador y su representante hace dos años sabiendo lo que podía pasar, debería centrarse también el debate en si puede llegar al Barça este próximo verano un jugador que asegure los goles de Lewandowski, máximo goleador del equipo esta temporada con 24 goles, a los que se pueden sumar nueve asistencias, y mejor realizador también en su primera temporada en el Barça con 33 goles y ocho asistencias. ¿Puede la dirección deportiva azulgrana encontrar en el mercado un delantero que asegure los goles que sigue marcando Lewandowski? Porque el gol siempre se paga caro. Podría ser, difícil, que llegues a un acuerdo con el polaco para librarte de su alta ficha, pero que tengas que invertir más del doble de ese dinero en la contratación y el sueldo de su sustituto, sin saber si el nuevo delantero te asegura los treinta goles por temporada que el polaco le está dando, de momento, a Xavi.

Lewandowski, de espaldas / valenti enrich

Y es que siendo evidente que Lewandowski no ha estado tan fino este curso como el anterior, especialmente antes del Mundial de Qatar, cuando los azulgranas cimentaron el título de Liga que acabaron ganando, está el polaco a años luz del segundo mejor goleador del equipo, que es Ferran Torres con once goles, por los diez de Joao Félix y los nueve de Raphinha. Encontrar un futbolista que te asegure sus goles es muy complicado si no pagas una millonada que no puede pagar el Barça en estos momentos. Por su delicada situación económica y porque necesita invertir en otras posiciones, como la de medio centro, en la que sí no hay un jugador específico tras el intento fallido con Oriol Romeu. Así que si no puedes hacer una gran inversión en un goleador, mejor que asegures la próxima temporada lo que ya tienes. Porque el gol es el bien más preciado en el mundo del fútbol, es lo que te acaba asegurando poder luchar por ganar títulos.