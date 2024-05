Incógnita Koundé para el próximo proyecto

Final de temporada pasada. Jules Koundé pidió 'audiencia' con Xavi Hernández para exponerle su pesar. No estaba a gusto jugando de lateral diestro. Por exigencias del guion, el galo había tenido que actuar ahí durante muchos meses. Y transmitió al técnico que de cara al siguiente curso se sentía mucho mejor de central, su posición natural.

Xavi tomó nota, fichó a un lateral diestro contrastado (Cancelo) y Koundé arrancó la temporada 2023/24 en el eje de la zaga. Junto a Ronald Araujo. Primeros 3-4 partidos impecables del francés y el Barça a muy buen tono en general a nivel defensivo. Pero luego algo se truncó. El equipo perdió la fiabilidad y dejó atrás la contundencia del curso anterior en área propia para regalar goles y situaciones inexplicables.

ÉPOCA 'OSCURA'

En ese sentido, Jules fue uno de los que bajó su rendimiento. Relajación, fallos groseros en entregas fáciles. De hecho, entre el 28 de octubre y el 25 de noviembre vivió, probablemente, su época más oscura como jugador del FC Barcelona. Se quedó sin jugar un solo minuto en tres de los cinco partidos que se disputaron ese mes (el clásico en Montjuïc, en Hamburgo contra el Shakhtar en Champions y en Vallecas frente al Rayo Vallecano).

Kounde disputa un balón con Mbappé / AP

Situación extraña que coincidió con la entrada de Iñigo Martínez. Dentro de esa crisis a nivel defensiva que sufría el equipo, el de Ondarroa irrumpió y lo hizo a buen tono. Y convenció al técnico de Terrassa. Después de quedarse en blanco en Vallecas, sí que Jules entró de nuevo y se volvió indiscutible, aunque tampoco acabó de encontrar su punto de forma y de confianza.

LA LESIÓN GRAVE DE BALDE Y LA IRRUPCIÓN DE CUBARSÍ

Todo cambió con el inicio de 2024. El 'descubrimiento' de Pau Cubarsí y la grave lesión de Alejandro Balde desplazaron a Jules de nuevo a su 'querido' lateral diestro. Y ahí se ha afincado con el paso de los meses. No solo cumpliendo el expediente, sino rindiendo de forma más que aceptable. De hecho, ya explicamos en SPORT que el jugador no solo se ha limitado a cumplir su deber, sino que ha puesto de su parte para mejorar tanto en el apartado técnico como físico.

Jules Koundé elogió a los jugadores azulgranas que han subido de La Masía / FCB

Koundé ha aportado a nivel ofensivo, en salida de balón. Anuló por completo a Kvaratskhelia en la eliminatoria ante el Nápoles y a Mbappé en la ida en París. Era consciente el ex del Sevilla de que había sufrido un bajón. Entrena con los suplentes los días 'postpartido' y ejerce a menudo en las conservaciones y partidos como pivote para tener más contacto y ganar en soltura y agilidad de acción.

DEPENDIENDO DE 'FAIR PLAY' Y MOVIMIENTOS

A partir de aquí, falta por ver de cara al próximo proyecto si continuará ejerciendo en esa demarcación o regresará a un central donde este curso no ha estado fino. Y donde también hay un 'tapón' con Cubarsí y Ronald Araujo. Él no ha escondido su voluntad/prioridad. A priori, con la recuperación de Balde todo debería volver a su cauce natural. No está clara la continuidad de Joao Cancelo, pero en las mismas condicions tiene posibilidades de repetir el luso.

Eso, junto al posible regreso de Julián Araujo y a la continuidad de Héctor Fort (tiene que ir progresando poco a poco el canterano) debería devolver a Jules al eje. Ahí también estará Christensen. Y veremos con Iñigo, que tiene un año más de contrato pero no está inscrito. Todo en el aire, incluido Jules.