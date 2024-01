La semifinal más tensa del Open de Australia: "Es uno de los tenistas más sucios del mundo"

El Open de Australia 2024 llega a su fin. Novak Djokovic se enfrentará en semifinales a un Jannik Sinner en su mejor momento, mientras que el verdugo de Alcaraz, Alexander Zverev, se medirá a Daniil Medvedev en la otra semifinal. Y es que este último enfrentamiento jamás ha decepcionado ni sobre la pista ni en lo extradeportivo.

Pese a que sus caminos se han cruzado hasta en 18 ocasiones, Medvedev y Zverev se enfrentarán por primera vez en competición 'major'. El ruso cuenta con un cara a cara favorable por 11-7 y últimamente estuvo infalible frente al alemán, después de que se llevara cinco de los seis encuentros que protagonizaron durante el 2023.

Aunque actualmente no mantienen una relación de odio mutuo, han protagonizado varios momentos tensos en los últimos años. Uno de los más recordados es en octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2023 cuando Medvedev se fue al baño sin permiso cuando iba por debajo en el marcador. Además, fruto de la frustración, el tenista ruso quitó un poste de los que sujetan la red. Por aquel entonces, Medvedev se encaró con la grada y mandó a callar a los aficionados presentes.

Duros cruces de declaraciones

El tenista ruso acabó ganando el partido y Zverev no dudó en señalar su actitud antideportiva en la rueda de prensa posterior: “Es uno de los tenistas más sucios del mundo. Me intento tomar la deportividad y el juego limpio muy en serio, él no. Se tomó un descanso para ir al baño cuando no se podía hacer. Estoy muy decepcionado con él como deportista".

Ante las acusaciones del tenista alemán, Medvedev no dudó en echar más leña al fuego contestando a las declaraciones de Zverev: "¿Qué pasó ayer, lo del palo? ¿Eso le hizo decir lo que dijo? Y lo del aseo, bueno, quería hacer pis. ¿Qué quiere que haga? Voy al baño, pierdo los próximos dos juegos, él está sacando para ganar el partido y dice que voy al baño para que juegue peor. Sascha vive en su propio mundo".

La tensión ha disminuido

Meses después, en frío, Zverev aseguró haberse arrepentido de sus declaraciones: "No debería haber dicho esas cosas en una rueda de prensa, fue un error por mi parte. Me tomo muy en serio el juego limpio y me molestó lo que hizo, pero tendría que haberlo gestionado cara a cara con él".

Y es que ambos tenistas se siguen teniendo ganas pese a que las aguas estén más calmadas entre ellos: "Me ha estado pateando mucho el trasero durante el último año. Muchos partidos fueron extremadamente ajustados, obviamente. Ya sabes, él tuvo mucha confianza el año pasado, jugó el mejor tenis de su vida".

Mientras que Daniil Medvedev busca su tercera final del Open de Australia, Alexander Zverev busca alcanzar su primera final, que le convertiría en el tercer alemán en conseguirlo tras Boris Becker y Rainer Schuettler.