Alcaraz: "No sé qué decir, no sé qué ha pasado"

Un Carlos Alcaraz irreconocible se ha despedido del Open de Australia contra todo pronóstico. El tenista murciano se mostró superado durante gran parte del encuentro contra Alexander Zverev, que sacó a relucir un nivel imperial para pasar por encima de su rival.

El tenista murciano ha explicado sus sensaciones después del partido: "En el tercer set volví a jugar un gran tenis. Encontré la manera de romperle y volver al partido, tuve mis opciones con 3-4 en el cuarto y no las aproveché. Creo que hice un buen tenis en el cuarto set, aunque no a mi mejor nivel. Hubo muchas subidas y bajadas en mi tenis. Es una pena no haber podido mostrar mi nivel hoy. Toca aprender", ha reflexionado en rueda de prensa.

El tenista murciano había conseguido llegar hasta cuartos de final, aunque las expectativas parecían mayores: "Estoy triste con mi nivel hoy, venía con mucha confianza. Me voy feliz del torneo. Hacer cuartos en un Grand Slam no es malo. No es lo que buscaba, pero es una buena ronda. Con el nivel al que venía jugando antes de este partido es una pena que haya tenido un encuentro como el de hoy, pero así es el tenis", reconoce.

Alcaraz estuvo desaparecido durante las dos primeras mangas del encuentro, superado por un Zverev pletórico: "Sascha jugó un gran partido. Empezó como tenía que empezar y como yo creía que iba a hacerlo, agresivo al saque. No sé lo que ha pasado. Me encantaría decirlo, pero no me he encontrado con buenas sensaciones desde el inicio. He cometido errores que no venía cometiendo en los inicios de los otros partidos. Intentaré mirar el partido y hablaré con Samu y Juanki, que han visto el partido y ver qué ha pasado, pero ahora mismo no te sé decir qué ha podido pasar al inicio del partido", explica.

"No sé qué decir. No sé qué ha pasado. Lo que he dicho, tengo que ver qué ha pasado y hablar con mi equipo, porque estoy ahora mismo en caliente y no sé qué conclusiones sacar. Seguro que ellos me dirán las cosas como son y de ahí mejoraremos. Seguro que en un futuro lo iré mejorando, seguro, porque si quiero ganar más Grand Slams, este tipo de cosas tengo que mejorarlo. Si esto me pasa, volver no es imposible, pero sí muy complicado ante este tipo de jugadores, el remontar los partidos", concluye.