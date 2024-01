El eterno discípulo de Djokovic, nuevo reto para Alcaraz

Tras superar su tope en Melbourne, Carlos Alcaraz quiere seguir rompiendo todas las barreras en busca de ser el tenista más joven de la historia en tener presencia en los cuartos de final de todos los Grand Slams.

El murciano, que exhibió su potencial ante Shang, buscará estar entre las ocho mejores raquetas del torneo ante un Miomir Kecmanovic que se deshizo contra todo pronóstico de Tommy Paul en tercera ronda, recordando el nivel que le valió la etiqueta de ser el nuevo Djokovic.

Nacido en Belgrado hace 24 años, alcanzó el top mundial en categoría júnior, antes de llegar 24 del ranking ATP en 2016, cuando con tan solo dieciséis años apuntaba a ser una de las grandes estrellas del futuro. Ahora, el serbio parece volver a alcanzar su mejor nivel tras un año de muchos altibajos.

Alcaraz celebra la victoria a octavos de final / EFE

En los que serán sus primeros octavos de final en un Grand Slam, el serbio buscará seguir creciendo en busca de derrotar a un Carlos Alcaraz con el que se verá las caras por segunda vez en su carrera, tras los cuartos de final del Masters 1000 de Miami. El único precedente entre ambos se saldó con victoria para el español en un partido de lo más reñido. Alcaraz acabaría levantando el trofeo en Miami.

"Cuando hay momentos difíciles, cuando están las cosas reñidas, Carlos siempre va a por todas" apuntaba el serbio tras conocer que su próximo rival será el gran aspirante a destronar a su gran referente y amigo, Novak Djokovic.

"En Miami, fue una dura batalla y me espero el mismo partido aquí. En 2023 no tuvo un buen año. Me ha sorprendido porque Tommy (Paul) estaba jugando muy bien, pero la verdad es que Kecmanovic también. Necesitaremos todas nuestras armas para intentar vencerlo" recordaba sobre su único precedente entre ambos un Carlos Alcaraz conocedor del potencial que atesora su rival.