Alcaraz-Zverev: duelo de viejos conocidos en cuartos

Carlos Alcaraz disputa este miércoles (segundo turno de la central, sobre las 10.30 horas) sus primeros cuartos de final en el Open de Australia, una cita en la que se medirá a un viejo conocido como Alexander Zverev, al que se ha enfrentado hasta en siete ocasiones antes. El choque que más veces ha afrontado el actual número 2 del mundo.

En este octavo duelo directo entre ambos, el murciano buscará igualar el balance de victorias, que está 4 a 3 a favor del tenista de Hamburgo. La última vez que se enfrentaron fue en la Round Robin de las Nitto ATP Finals de 2023. Un duelo al que el de El Palmar llegó con las fuerzas justas tras una larga temporada y acabó cediendo por 6-7, 6-3 y 6-4. Una pequeña revancha para el germano que había caído en los dos encuentros anteriores del año, en los cuartos de final del US Open y en dieciseisavos del Masters 1.000 de Madrid.

Espera poder devolvérsela el murciano. "Tengo que mejorar mi nivel respecto a la última vez que jugamos, cuando me ganó. Espero tomarme venganza respecto a esa última derrota", comentó Carlitos tras superar los octavos de final.

En Australia será la tercera vez que se enfrenten en partido de Grand Slam, tras la del US Open 2023 y la de Roland Garros 2022, cuando Sascha se impuso en los cuartos de final. Así este duelo en el abierto australiano decantará también la balanza en cuanto a 'majors' se refiere.

Desgaste de Zverev

En esta ronda de cuartos en Melbourne existe un ingrediente que podría decantar la balanza y es el tiempo en pista que Alcaraz y Zverev han estado en pista en los primeros partidos del torneo. Mientras que el murciano ha acumulado ocho horas y 42 minutos de juego en sus duelos contra Gasquet, Sonego, Jungcheng y Kecmanovic; el alemán suma 13 horas y 47 minutos tras las cuatro primeras rondas: Cuatro mangas ante Koepfer, cinco (con dos 'tie-break') ante Klein, solo tres ante Michelsen, su partido más plácido hasta el momento, y otros cinco intensos sets ante Cameron Norrie en octavos.

Un mayor desgaste que podría lastrar el juego del alemán en unos cuartos que se prevén exigentes, con un Alcaraz al máximo nivel. "Me siento mejor cada día que pasa. Llego a cuartos de final con mucha confianza", advirtió Alcaraz tras el partido ante Kecmanovic. Por su parte, el de Hamburgo restó importancia a ese mayor tiempo invertido en pista. "Me siento bien, no como en el US Open, donde estaba completamente muerto y me sentía físicamente agotado. No puedo negar que llego con cansancio por haber disputado dos partidos a cinco sets, pero no estoy exhausto", aseguró.

En el otro duelo de cuartos de la jornada, el polaco Hubert Hurkacz y el ruso Daniil Medvedev buscarán el otro billete a semifinales.